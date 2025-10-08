Cristiano Ronaldo über seinen unvermeidlichen Rücktritt: "Ich weiß, dass ich nicht mehr viele Jahre zu spielen habe"

HQ

Cristiano Ronaldo, der nach Portugal zurückgekehrt ist, um seine Nationalmannschaft für die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Irland und Ungarn zu führen, wurde bei der Verleihung der Portugal Football Globes zum ersten Mal geehrt und erhielt den Globe Prestige Award, wo er eine lange Rede hielt, in der er über die wenige Zeit nachdachte, die ihm noch als Profifußballer bleibt.

"Ich möchte noch ein paar Jahre spielen. Ich produziere immer noch gute Sachen, helfe meinem Verein und der Nationalmannschaft. Warum nicht weitermachen? Ich bin mir sicher, dass ich, wenn ich in den Ruhestand gehe, erfüllt gehen werde, weil ich alles gegeben habe", sagte er.

"Meine Familie sagt, es ist Zeit aufzuhören, und sie fragen mich, warum ich 1.000 Tore schießen will, wenn ich doch schon 900 oder so geschossen habe. Aber tief in mir drin denke ich nicht so. Im Moment genieße ich den Moment. Ich weiß, dass ich nicht mehr viele Jahre zum Spielen habe, aber die wenige Zeit, die ich habe, muss ich in vollen Zügen genießen", fügte er hinzu.

"Wenn ich könnte, würde ich nur für die Nationalmannschaft Fußball spielen, ich würde für keinen anderen Verein spielen, denn das ist der Höhepunkt und der Gipfel eines Fußballspielers", sagte er und sprach über seine Leidenschaft für die portugiesische Mannschaft nach 22 Jahren.

Cristiano Ronaldo wird im Februar 41 Jahre alt, aber sein Auftritt bei der WM 2026 scheint sicher, da er noch einen Vertrag bis 2026 bei Al-Nassr hat... mit der Option einer Verlängerung bis 2027.