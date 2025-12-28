Cristiano Ronaldo nähert sich der 1.000-Tore-Herausforderung: 40 allein im Jahr 2025, 44 verbleiben

HQ

Cristiano Ronaldo erzielte beim 3:0-Sieg von Al-Nassr gegen Al Akhdoud einen Doppelpack und nähert sich seinem ultimativen Ziel, in seiner Karriere über 1.000 Tore zu erzielen. Konkret müsste er noch 44 weitere Tore erzielen, da seine aktuelle Torzahl 956 beträgt.

Ist das machbar? Ja, wenn man bedenkt, dass er allein 2025 40 Tore erzielt hat und derzeit bis 2027 bei Al-Nassr unter Vertrag steht. In dieser aktuellen Saison in der Saudi Pro League hat Ronaldo 12 Tore in 10 Spielen erzielt und ist mit seinem Teamkollegen Joao Felix als Torschützenkönig der Liga gleichauf, während Al-Nassr mit 30 Punkten an der Tabellenspitze steht und alle Spiele gewonnen hat.

Ronaldo hat seit seinem Einstieg 2023 noch nicht mehr die Saudi Pro League gewonnen, nur 2023 eine Minor-Trophäe. Trotz seines Alters (er wird am 5. Februar 41) wird erwartet, dass er noch eine weitere volle Saison und eine halbe in der Saudi Pro League absolviert, mit der WM 2026 in der Mitte...

