Cristiano Ronaldo hat bestätigt, dass er Al-Nassr verlassen wird. Nach zwei relativ trophäenlosen Jahren ohne Gewinn der Saudi Pro League oder der AFC Champions League Elite (er gewann 2023 den Arab Club Champions Cup, einen Wettbewerb, der von der unabhängigen Union der arabischen Fußballverbände organisiert wird, die nichts mit der FIFA zu tun hat und nur sporadisch stattfindet), hat Ronaldo gepostet: "Das Kapitel ist vorbei. Die Geschichte? Wird noch geschrieben. Dankbar an alle."

Obwohl Ronaldo der bestbezahlte Sportler der Welt ist, wird er nicht mit Al-Nassr weitermachen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass er in Saudi-Arabien bleiben wird. Wie geht es weiter? FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte in einem Interview mit dem Youtuber IShowSpeed, dass Cristiano Ronaldo "vielleicht bei der Klub-Weltmeisterschaft spielt, wer weiß".

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft findet vom 15. Juni bis 13. Juli statt und wird von 32 Klubs ausgetragen. Los Angeles FC und Club América spielen am 31. Mai um den Platz des disqualifizierten Club León.

Mit welcher Mannschaft wird Cristiano Ronaldo in extremis an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen?

Al-Nassr konnte sich nicht für die Klub-Weltmeisterschaft qualifizieren, da Al-Hilal (Neymars ehemaliger Verein) der einzige saudische Klub in diesem Klubwettbewerb ist. Eine Mannschaft, die teilnimmt, ist der mexikanische CF Monterrey, wo Ronaldo auf seinen ehemaligen Madrider Teamkollegen Sergio Ramos treffen könnte... während einige Madrid-Fans von einem "letzten Tanz" mit Real Madrid träumen.

Sicher scheint, dass Infantino und Ronaldo alles in ihrer Macht Stehende tun, damit Cristiano Ronaldo die FIFA Klub-Weltmeisterschaft nicht verpasst... nur um Ronaldo dabei zu haben, dessen Rücktritt sicherlich vor der nächsten Klub-Weltmeisterschaft 2029 erfolgen wird, wo er möglicherweise zum letzten Mal gegen Leo Messi (Inter Miami) spielen wird. Es fühlt sich mehr nach "Fanservice" als nach tatsächlichen logischen sportlichen Entscheidungen an, aber sie wetten groß darauf, dass die Klub-Weltmeisterschaft viel Geld anzieht und nordamerikanische Fans in die "soccer " zieht, so dass nichts vom Tisch sein könnte...