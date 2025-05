Benzemas Al-Ittihad gewinnt den Titel in der Saudi Pro League vor Ronaldos Al-Hilal

HQ

Al-Ittihad wurde zum zehnten Mal seit 2023 in der Saudi Pro League gekrönt. Einer der erfolgreichsten Vereine in Saudi-Arabien und der älteste noch existierende Verein des Landes, der 1927 gegründet wurde, wurde durch die Verpflichtung von Real Madrid-Legende und Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema im Jahr 2023 bekannt. In seiner zweiten Saison gewinnt der französische Stürmer seinen ersten Meistertitel in Asien... und der neunte Meistertitel insgesamt, nach vier Ligue-1-Titeln mit Lyon und vier Liga-Titeln mit Real Madrid.

Der 37-jährige Franzose sah das entscheidende Spiel, einen 3:1-Sieg gegen Al Raed, von der Tribüne aus, als er sich verletzte. Al Ittihad gewinnt die Saudi Pro League zwei Spieltage vor Schluss und 77 Punkte mit 24 Siegen, 5 Unentschieden und 3 Niederlagen, gefolgt von etwas Abstand zu Al Hilal, dem Verein, bei dem Cristiano Ronaldo spielt.

Al Ittihad, das auch einige bekannte Spieler aus dem europäischen Fußball wie N'Golo Kanté, Fabinho und Danilo Pereira beschäftigt, hat noch ein Finale zu spielen, den Königspokal gegen Al Qadsiah, trainiert vom spanischen Trainer Míchel und mit dem ehemaligen Kapitän von Real Madrid, Nacho Fernández.

Obwohl Ronaldo seit seiner Ankunft im Jahr 2022 immer noch keinen Meistertitel gewinnen konnte, ist er mit Abstand der bestbezahlte Sportler der Welt. Karim Benzema ist nach Messi der dritte Verbandsfußballer in der Liste.