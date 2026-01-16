Carlos Alcaraz spricht zum ersten Mal über die Trennung von Trainer Juan Carlos Ferrero

HQ

Carlos Alcaraz beendete 2025 erneut als Weltranglisten-1, allerdings mit einer schockierenden Entwicklung in seiner Karriere: Er trennte sich von seinem langjährigen Trainer Juan Carlos Ferrero, eine Trennung, die den Trainer und Roland-Garros-Sieger von 2003 tief berührte. Offenbar weigerte er sich, ein neues Abkommen zu unterzeichnen, und erhielt nur 48 Stunden Zeit, um es zu übernehmen oder zu verlassen, wobei er mit dem Finger auf Alcazars Gefolge und vor allem auf seinen Vater zeigte, der seine Karriere überwacht.

Am Freitag, als die Australian Open gleich beginnen und Alcaraz am Sonntag gegen den Weltranglisten-79 Adam Walton antreten wird, sprach Alcazar zum ersten Mal über Ferrero: "Es war eine interne Angelegenheit, etwas zwischen uns, und da wir so ein professionelles und eng verbundenes Team sind, gibt es keinen einzigen Schritt, der nicht besprochen und angesprochen wird." sagte der 22-Jährige.

"Es war eine gemeinsame Entscheidung. Im Leben gibt es Kapitel, die schließen müssen, und wir hatten das Gefühl, dass dies der richtige Zeitpunkt ist. Ich bin sehr dankbar für diese sieben Jahre mit Juan Carlos. Dank ihm bin ich zum großen Teil der Spieler, der ich heute bin. Ich habe eine enorme Menge gelernt, aber wir haben beide beschlossen, dieses Kapitel einvernehmlich abzuschließen."

Alcaraz schloss mit den Worten, dass sie Freunde bleiben, "wir haben ein gutes Verhältnis, wir haben einfach beschlossen, getrennte Wege zu gehen." Alcaraz' neuer Trainer, Samu López, arbeitet seit Januar 2025 mit Ferreros Team zusammen und hat zuvor mit Carlos zusammengearbeitet.