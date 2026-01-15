Australian-Open-Auslosung enthüllt und erste Rivalen für Alcaraz und Sinner

HQ

Die Auslosung der Australian Open wurde gemacht und wir kennen bereits den möglichen Weg für die Spieler beim ersten Grand Slam der Tennissaison 2026, darunter die Weltranglisten-Nummer 1 und 2 Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die offensichtlich auf verschiedenen Seiten des Brackets stehen, was bedeutet, dass sie nur in einem möglichen Finale aufeinandertreffen würden (etwas, das in jedem Wettbewerb, an dem sie beide teilnehmen, so lange fortgesetzt wird, wie sie Nummer 1 bleiben und 2, was mittlerweile fast sicher erscheint).

Die Auslosung bereitet ein mögliches Halbfinale zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic vor. Natürlich ist Nole der erfahrenste Spieler, da er die Australian Open zehnmal gewonnen hat, aber es gibt Bedenken bezüglich seines Alters und seiner körperlichen Form, und Sinner hat seit 2024 jedes Mal gewonnen, wenn sie aufeinandertreffen und führen das Duell mit 6:4.

Sinner trifft in der ersten Runde auf Hugo Gaston und dann in der Runde 64 entweder auf James Duckworth oder Dino Prizmic.

Inzwischen ist Alcaraz mit dem Weltranglistendritten Alexander Zverev zusammengesetzt. Das direkte Duell steht 6:6, aber Alcaraz gewann das einzige Mal 2025, dass sie gegeneinander spielten, beim Halbfinale der Cincinnati Masters.

Alcaraz trifft zunächst auf Adam Walton in der Runde von 128 und dann entweder auf Yannick Hanfmann oder Zacharo Svajda in Runde von 64.

Die Australian Open sind bereits für die Qualifikationsrunden im Gange, werden aber am Sonntag, den 18. Januar, die Hauptrunden beginnen. Freuen Sie sich auf den ersten Grand Slam des Jahres?