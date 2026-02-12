Carlos Alcaraz besucht seine Landsleute Fernando Alonso und Carlos Sainz bei den F1-Tests in Bahrain

HQ

Carlos Alcaraz, der nach seinem Sieg bei den Australian Open in Doha sein nächstes Turnier, die Qatar Open vorbereitet, machte einen Umweg nach Bahrain, dem kleinen Inselkönigreich im Persischen Golf, wo die Formel-1-Tests stattfinden – erstmals mit den elf Teams, die ab nächsten Monat an der F1-Saison 2026 teilnehmen werden. Dort besuchte der 22-jährige Weltranglistenerste seine Landsleute: Fernando Alonso bei Aston Martin und Carlos Sainz bei Williams.

Fotos von der Begegnung wurden sowohl von Alcaraz selbst als auch von den F1-Teams geteilt, da sie wussten, wie beliebt der Tennisspieler ist, besonders unter den jüngeren Generationen: Jemand so beliebt wie Rafa Nadal war, als er vor 20 Jahren anfing... oder wie Fernando Alonso in seiner "Blütezeit" war, als er 2005 und 2006 seine F1-Weltmeisterschaft gewann.

Fernando Alonso, der doppelt so alt ist wie Carlos Alcaraz, könnte in diesem Jahr seine letzte Formel-1-Saison erleben und hofft, dass er mit dem neuen Auto, das Adrian Newey gebaut hat, endlich einen (oder mehr) Grand-Prix-Sieg erringen kann: Sein letzter Rennsieg war 2013.

Carlos Alcaraz wird beim Qatar Open spielen und sein Debüt am nächsten Dienstag oder Mittwoch geben. Jannik Sinner wird am Turnier teilnehmen, aber Novak Djokovic zog sich wegen Erschöpfung zurück.