Max Verstappen der Schnellste in der ersten Testsitzung in Bahrain in der Formel 1

HQ

Der erste Vorbereitungstest der Formel-1-Saison 2026 in Bahrain hat am Mittwoch seine erste Morgensession abgeschlossen, mit der Teilnahme aller 11 Teams, darunter Rookie Arvid Lindblad, neuer Fahrer bei Racing Bulls, der 75 Runden absolvierte und die sechstbeste Rundenzeit des Morgens mit 1:37,945 erreichte.

Der vierfache Weltmeister Max Verstappen war der Schnellste der Morgensession mit einer besten Rundenzeit von 1:35,433 nach 65 Runden. Der Titelverteidiger Lando Norris startete am Morgen nicht, aber sein Teamkollege und letztes Jahr Dritter in der Meisterschaft, Oscar Piastri, fuhr mit 1:35,602 die zweitbeste Zeit, gefolgt von George Russell und Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas, der nach seiner Rückkehr als Ersatzfahrer im Jahr 2024 als Ersatzfahrer zurückkehrte, absolvierte 49 Runden mit dem neuen Cadillac-Team. Lance Stroll für Alpine und Franco Colapinto absolvierten weniger Runden, wobei Colapinto fünf Sekunden langsamer als Verstappen fuhr.

Wir sind nur noch einen Monat vom Debüt der Formel-1-Saison entfernt, wobei das erste Rennen in Australien auf dem Melbourne Grand Prix Circuit am Sonntag, den 8. März, stattfindet... um 5:00 Uhr MEZ, 4:00 Uhr GMT.