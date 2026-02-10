Aston Martin ist das letzte Formel-1-Team, das das neue Auto vorstellt, und das am meisten erwartete von allen

HQ

Aston Martin war das letzte Formel-1-Team, das das neue Auto für die Saison 2026, den AMR26, vorgestellt hat, und vielleicht war es das am meisten erwartete Team, da es das erste neue Auto ist, das von Adrian Newey entworfen wurde, dem berühmten Ingenieur, dessen Autos 25 Weltmeisterschaften (13 Fahrertitel, 12 Konstrukteursmeisterschaften) und 220 Rennen gewonnen haben. und wer die Doppelrolle des Geschäftsführers und des technischen Direktors übernehmen wird.

Es wird außerdem das einzige Team mit Honda-Motoren sein, nachdem das japanische Unternehmen die Vereinbarung mit Red Bull beendet hat. All das, zusammen mit der Unvorhersehbarkeit durch die neuen Formel-1-Regeln, könnte Aston Martin zu einem echten Anwärter auf Siege und sogar Weltmeistertitel machen, nachdem er in den letzten Jahren die Plätze sieben und fünf in der Konstrukteurswertung belegte.

"Mit brandneuen Vorschriften ist die beste Philosophie nie sofort offensichtlich, und das Verständnis entwickelt sich weiter, während sich das Auto weiterentwickelt", sagte Newey bei der Präsentation des Autos am Montagabend in Dammam, Saudi-Arabien, nahe dem Hauptsitz von Aramco. "Mit dem AMR26 haben wir einen ganzheitlichen Ansatz gewählt: Es geht nicht um eine herausragende Komponente, sondern darum, wie das Gesamtpaket zusammenarbeitet."

Fernando Alonso, der vor zwei Jahrzehnten, 2005 und 2006, seine beiden Weltmeisterschaften gewann und seit 2013 keinen Grand Prix mehr gewonnen hat, könnte sein letztes Jahr in diesem Sport erleben, da er im letzten Jahr seines Vertrags mit Aston Martin 45 Jahre alt wird. "Ich fahre meine ganze Karriere gegen Adrian, und jetzt kann ich endlich eines seiner Autos fahren", sagte der Spanier.

Er wird zum vierten Mal in Folge mit Lance Stroll, dem Sohn des Teambesitzers, zusammenarbeiten. Glauben Sie, dass Aston Martin in der Formel-1-Saison 2026 Rennen gewinnen wird?