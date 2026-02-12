Novak Djokovic zieht sich vom Qatar Open zurück, das das nächste Turnier von Alcaraz und Sinner sein wird

HQ

Novak Djokovic hat sich von seiner heldenhaften Leistung bei den Australian Open, als er im Halbfinale den Favoriten Jannik Sinner in fünf Sätzen besiegte, noch nicht vollständig erholt und hat bekannt gegeben, dass er die Qatar Open, sein geplantes nächstes Turnier, das vom 16. bis 21. Februar 2026 in Doha stattfinden wird, verpassen wird.

Der 38-jährige Serbe nannte starke Müdigkeit als Grund, warum er das ATP 500 verpassen wird, bei dem auch die Topspieler Carlos Alcaraz und Jannik Sinner auftreten werden. Er wurde durch den "Lucky Loser" Valentin Royer ersetzt.

Bei den Qatar Open sind Carlos Alcaraz und Jannik Sinner die Topgesetzten. Nach Djokovics Abgang werden Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Daniil Medveded, Andrey Rublev, Jakub Mensk und Karen Khachanov die Topgesetzten sein.

Djokovic hat dieses Turnier bereits zweimal gewonnen, 2016 und 2017, als es eine ATP 250 war. 2025 wurde es zu einem ATP Tour 500-Event befördert, wobei Rublev Jack Draper besiegte.