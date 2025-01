HQ

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat auf Gerüchte reagiert, dass Saudi-Arabien Vinícius Jr. mit dem vielleicht besten Vertrag in der Geschichte des Fußballs lockt. Der 24-jährige brasilianische Star könnte in die Saudi Pro League gelockt werden. Real Madrid würde einen seiner Stars verlieren, der für die Champions-League-Titel 2022 und 2024 entscheidend war, aber der Verein könnte bis zu 300 Millionen Euro erhalten, was für die Lösung der Probleme mit dem Santiago-Bernabéu-Stadion von Vorteil wäre.

Ancelotti glaubt jedoch nicht, dass der Spieler seinen Vertrag (bis 2027) brechen wird, um nach Saudi-Arabien zu wechseln. "Ich denke, der Spieler sieht glücklich und hungrig aus, hier zu bleiben und Trophäen für Real Madrid zu gewinnen. Er denkt darüber nach, sich für den Ruhm zu entscheiden", zitierte er die Worte eines spanischen Reporters.

Ein Trainer würde es natürlich vorziehen, wenn er angesichts seiner Qualität und Schnelligkeit geblieben wäre, auch wenn er in letzter Zeit aufgrund von Verletzungen und Sperren mehr auf der Kaderliste stand als auf der Kaderliste stand (er verpasste zwei Ligaspiele nach einer roten Karte und wird heute Abend das Spiel gegen Brest in der Champions League aufgrund gelber Karten verpassen).

Derjenige, der Real Madrid im Moment eher verlassen wird, ist Ancelotti, der für seine Entscheidungsfindung heftig kritisiert und für die jüngsten Fehltritte der Mannschaft verantwortlich gemacht wird. Der italienische Trainer hat gesagt, dass er so viel wie möglich bleiben will, aber Gerüchte besagen, dass der Verein seinen Abgang in der nächsten Saison erzwingen wird, um durch den ehemaligen Spieler von Real Madrid und Trainer von Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ersetzt zu werden.