Vinícius Jr. erhält eine Sperre von zwei Spielen, nachdem er Valencias Torhüter angegriffen hat

Vinícius Jr. wurde zu einer Strafe von zwei Spielen verurteilt, nachdem er Valencias Torhüter Dimitrievski im Ligaspiel am Freitag, das 1:2 zugunsten von Real Madrid endete, geschubst hatte. Vinícius wurde in der 79. Minute des Feldes verwiesen, aber obwohl Madrid mit zehn Spielern spielte, konnte es zwei Tore erzielen und das Spiel gewinnen.

Am Dienstagabend, dem ersten Arbeitstag in Spanien nach den Feiertagen, hat die Disziplinarkommission bekannt gegeben, dass Vinícius eine Strafe von zwei Spielen erhält. Da es sich um eine geringfügige Sanktion handelt (weniger als vier Spiele), kommt sie nur in dem Wettbewerb zum Tragen, in dem das Vergehen begangen wurde. Das bedeutet, dass Vinícius die nächsten beiden Spiele von Real Madrid in LaLiga verpassen wird (relativ leichtere Spiele gegen Valladolid und Las Palmas ) und für den spanischen Supercup, der morgen in Saudi-Arabien beginnt, frei ist.

Vinícius reiste heute mit dem Rest des Teams an, obwohl er wusste, dass seine Teilnahme an dem Wettbewerb in der Schwebe war. Am Ende befand das Komitee, dass Vinícius sich einer "gewalttätigen Handlung" schuldig gemacht hatte, während das Spiel gestoppt wurde, und dass es keine schädlichen oder schädigenden Folgen hatte. Gemäß Artikel 130 war die Sanktion dafür eine Sperre von 2 oder 3 Spielen.

Für Vinícius hätte es schlimmer kommen können, da viele Leute dachten, das Komitee würde Artikel 103 anwenden, der eine härtere Strafe von 4-12 Spielen vorsieht. Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre Vinícius in allen Wettbewerben sanktioniert worden, was bedeutet, dass er den Supercup verpasst hätte.