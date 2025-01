Saudi-Arabien wird versuchen, Vinícius Jr. im Sommer für eine Rekordsumme zu verpflichten, heißt es in einem Bericht

HQ

Saudi-Arabien setzt stark auf Top-Spieler, um internationales Interesse zu wecken, wohl wissend, dass einige seiner größten aktuellen Stars (Cristiano Ronaldo, Karim Benzema) altern oder kurz vor dem Abgang stehen, wie Neymar. Und ein Schlüsselspieler, den sie schon seit einiger Zeit im Auge haben, ist Vinícius Jr., der brasilianische Stürmer, der seit seinem Debüt im Jahr 2018 zum Star von Real Madrid geworden ist.

Vinícius ist ein Schlüsselspieler für Real Madrid, der 2022 und 2024 in zwei Champions-League-Finals traf und gestern Abend beim 5:1-Sieg gegen Salzburg die Marke von 101 Toren für Madrid übertraf. In den letzten Monaten war er jedoch in Kontroversen wie den Verlust des Ballon d'Or oder die Disziplinarstrafe in LaLiga verwickelt. Und jetzt haben sie Mbappé...

Aus diesem Grund wird die Saudi Pro League trotz der Ablehnung im letzten Sommer im nächsten Sommer erneut versuchen, Vinícius Jr. von einem Wechsel nach Saudi-Arabien zu überzeugen, und bietet eine Rekordsumme von 350 Millionen Euro, damit er zu Al-Ahli wechselt. Das ist es, was Ben Jacobs von Givemesport sagt, dass er von Quellen gehört hat:

"Al-Ahli ist die Mannschaft, die man im Kopf hat, und der Grund dafür ist, dass Al-Ittihad Benzema hat, Al-Nassr Ronaldo und im Moment sowieso Al-Hilal Neymar. Wenn Neymar geht, suchen sie nach Mo Salah."

Jacobs erklärt, dass die Saudis die 1 Milliarde Euro, die Claus Vinícius derzeit hat, nicht zahlen werden, aber sie sind bereit, 350 Millionen zu bieten, was ihn immer noch zur teuersten Verpflichtung aller Zeiten machen würde. "Das ist die Zahl, an die sie denken, um zu versuchen, Real Madrid dazu zu bringen, 'Moment mal. Ist das einfach zu gut, um es abzulehnen?""