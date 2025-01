Xabi Alonsos Bayer Leverkusen trifft heute Abend auf Atlético de Madrid, inmitten von Gerüchten über seine Zukunft

HQ

Eines der interessantesten Spiele der heutigen Champions-League-Spiele ist das zwischen Atlético de Madrid und Bayer Leverkusen. Keiner von ihnen hat einen Champions-League-Titel gewonnen oder wird in den UEFA-Wettbewerben besonders geehrt, aber beide sind zwei der stärksten Mannschaften in ihren jeweiligen Ländern, wobei Atlético de Madrid und Bayer Leverkusen in der spanischen und deutschen Liga Zweiter sind.

Leverkusen belegt derzeit den vierten Platz in der UEFA-Wettbewerbsliga und damit den Einzug in die K.o.-Phase. Atlético ist Elfter, und wenn sie heute gewinnen, hätten sie gute Chancen, sich für die Top 8 zu qualifizieren.

Das heutige Spiel im Estadio Metropolitano in Madrid ( 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT ) wird auch eine Neuauflage des Gruppenphasenspiels im Oktober 2022 bei Champions sein, das 2:2 endete, wobei Yannick Carrasco in letzter Sekunde einen Elfmeter verschoss... was bedeutete, dass Simeones Team ausschied.

Unterdessen findet dieses Spiel inmitten von Gerüchten statt, dass Leverkusens Trainer Xabi Alonso im nächsten Jahr zu Real Madrid wechselt und Carlo Ancelotti vor Ablauf seines Vertrags ersetzt.

Gestern Abend behauptete der spanische Radiosender statio Onda Cero, dass Carlo Ancelotti Real Madrid am Ende der Saison auf jeden Fall verlassen wird, und der Verein hofft, dass Xabi Alonso kommen wird. Offensichtlich lenkte Alonso alle Fragen der spanischen Journalisten ab und konzentrierte sich stattdessen auf das Spiel heute Abend.