Björn Borg enttäuscht über schwedisches Tennis, Alcaraz wird "König des Tennis"

Der legendäre Tennisspieler Björn Borg besuchte diese Woche Barcelona, um bei den Barcelona Open Banc Sabadell eine Ehrung zu erhalten, einem Turnier, das er vor 50 Jahren gewann - obwohl er aus persönlichen Gründen vor der Ehrung, die vor dem Spiel zwischen Carlos Alcaraz und Ethan Quinn geplant war, abgereist war.

Borg, Gewinner von 11 Grand Slams, führte eine große Generation schwedischer Tennisspieler an, vor allem auf Sandplätzen, wie Stefan Edberg, Mats Wilander, Joakim Nyström... Die Repräsentation Schwedens im Welttennis ist jedoch dramatisch gesunken, und das macht Borg "enttäuscht", wie er in einem Interview mit RTVE sagte.

"Vor vielen Jahren hatten wir fünf oder sechs Spieler in den Top Ten. Heute haben wir Probleme. Wir versuchen langsam, in den Clubs in Schweden das aufzubauen, was Tennis unserer Meinung nach sein sollte. Der Verband arbeitet wirklich hart. Ich denke, wir haben nicht allzu viel Geld im Tennis. Andere Sportarten kommen in der Welt hinzu, aber wir geben uns wirklich Mühe, gute Tennisspieler in die Welt zurückzubringen."

"Ich bin genauso enttäuscht wie Sie von, wenn Sie sagen, schwedischem Tennis", sagte der spanische Reporter und fügte hinzu, dass es in Spanien "mehr Lösungen für viele Dinge gibt, die wir in Schweden nicht haben".

Heute gibt es nur noch zwei schwedische Männer in den ATP Top 500 und zwei Frauen in den WTA Top 500, wobei die besten Platzierungen 258 bzw. 298 sind. Einer von ihnen, die Nummer 496 der Welt, ist Björns Sohn Leo Borg, der in Barcelona spielte, aber mit 5:7, 6:7 gegen Jacob Fearnlay verlor.

Björn Borg lobt Carlos Alcaraz und glaubt, dass er der "König des Tennis" werden wird

Natürlich wurde Borg auch nach Rafa Nadal gefragt, der ihn als den mental besten Spieler bezeichnete, und Carlos Alcaraz, von dem er glaubt, dass er "das erreichen wird, was Rafa geschafft hat": "Er hat die richtige Mentalität, er kann auf jedem Untergrund spielen. Ich hoffe, dass er mindestens einen Grand Slam gewinnt, ich werde ihn beobachten, weil ich ihn mag", und fügte hinzu, dass er glaubt, "der König des Tennis" zu werden.