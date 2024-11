Eine Change.org Petition, die eine würdigere Würdigung von Rafa Nadal fordert, hat über 10.000 Unterschriften

HQ

Der Rücktritt von Rafa Nadal vom Tennisplatz war ein trauriger. Nadal verlor sein letztes Tennisspiel gegen Botic van de Zandschulp und später verloren Carlos Alcaraz und Marcel Granollers ihre Doppel, so dass Spanien im Davis Cup gegen die Niederlande ausschied.

Dies sollte Nadals große Woche werden: Selbst wenn Spanien nicht gewinnen würde, sollte er im Halbfinale am Freitag oder sogar im Finale am Sonntag eine große Ehrung erhalten (einige Leute hatten Tausende von Euro bezahlt, um in Nadals mögliche Finalspiele aufgenommen zu werden).

Aber das vorzeitige Ausscheiden Spaniens aus dem Turnier war ein Schock und sogar umstritten - sollte Spaniens Kapitän David Ferrer Nadal auf der Bank lassen, da er eindeutig nicht fit war?

Später wurde ein Tribut gezollt, mit einem schönen Video und stehenden Ovationen, aber es war weit entfernt von dem großen Finale, das Roger Federar vor zwei Jahren hatte, das ein Bild für die Nachwelt hinterließ: Federer und Nadal, enge Rivalen und Freunde, keuchend und Händchen haltend.

¡Vamos, Rafa!, die Change.org Petition für Rafa, um eine bessere Ehrung zu erhalten

Aber für viele Menschen war das nicht genug. Und ein Fan namens David hat eine Change.org Petition erstellt, in der er "die Institutionen, die spanische Regierung und die königliche Familie" um "eine würdige Ehrung von Rafa Nadal" bittet.

"Rafa Nadal hat uns auf und neben den Tennisplätzen vereint. Rafa Nadal hat bei uns unbeschreibliche Emotionen ausgelöst und wir haben uns sehr amüsiert", heißt es in der Petition.

"Die Werte, die Rafa uns vermittelt hat, sein Vermächtnis und seine Person müssen der Grund für eine würdige Anerkennung und Würdigung sein, denn sein Abschied war nicht das, was erwartet wurde oder was er verdient oder was das spanische Volk ihm geben und fühlen lassen möchte."

"Bitte schließen Sie sich uns an, indem Sie diese Petition unterzeichnen, um die Institutionen, die spanische Regierung und die königliche Familie aufzufordern, dem Vermächtnis und den Werten von Rafa Nadal Tribut zu zollen."