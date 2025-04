Carlos Alcaraz gewinnt erstes Monte-Carlo Masters gegen einen gebrochenen Lorenzo Musetti

HQ

Carlos Alcaraz hat seinen bisher größten Titel des Jahres gewonnen und zum ersten Mal das Monte-Carlo Masters gewonnen, sein sechstes ATP Masters 1.000, den 18. Titel insgesamt im Alter von 21 Jahren und das erste große Sandplatzturnier des Jahres. Alcaraz besiegte den 23-jährigen Lorenzo Musetti mit 3:6, 6:1, 6:0, aber er erkannte, dass es nicht gut ist, auf diese Weise zu gewinnen, denn sein Rivale gab im dritten Satz auf, weil er sich anscheinend wegen Muskelschmerzen nicht bewegen konnte. Sein Körper war nach einer quälenden Woche nicht mehr in der Lage, sich zu behaupten, unter anderem hatte er Álex de Miñaur in einem dreistündigen Match weniger als 24 Stunden zuvor mit 1:6, 6:4, 7:6 besiegt.

Es war ein schmerzhaftes Match für Musetti, körperlich und emotional, denn der Italiener hatte den Sieg sehr knapp, nach einem dominanten ersten Satz, in dem Alcaraz viele unerzwungene Fehler machte. Doch der Italiener bekam Krämpfe, und vor dem letzten Satz bat er den Physiotherapeuten um Hilfe. Er wusste genau, dass er im dritten Satz keine andere Wahl hatte, um das Spiel zu gewinnen, aber anstatt das Handtuch zu werfen, hielt er bis zum Ende durch, um seine Fans, die in Monaco die Mehrheit waren, nicht im Stich zu lassen.

Alcaraz las auch den Saal und versuchte, Musetti nicht viel arbeiten zu lassen und Siegtreffer zu erzielen (in einigen Punkten entschuldigte er sich sogar) und hielt sich mit Feiern zurück, obwohl es ein wichtiger Sieg für ihn war, und sagte, dass es ein harter Monat gewesen sei - ohne viele Details zu nennen - und sein Niveau von einigen Journalisten in Spanien aufgrund der jüngsten Niederlagen in letzter Zeit in Frage gestellt worden sei. Aber er hat gute Chancen, nächste Woche einen weiteren Titel zu gewinnen, bei den Barcelona Open, ATP 500, die er die letzten beiden Male gewonnen hat.