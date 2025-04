Die Sandplatzsaison geht mit den Tennisturnieren in Barcelona und München zur gleichen Zeit weiter

HQ

Nachdem in der vergangenen Woche im Fürstentum Monaco alle Augen auf das dritte Masters 1.000 des Jahres gerichtet waren, das Carlos Alcaraz gegen Lorenzo Musetti gewann, teilt sich die Aufmerksamkeit nun zwischen Spanien und Deutschland, auf zwei ATP-500-Touren in Barcelona und München.

In Barcelona findet vom 14. bis 20. April das Turnier statt, das allgemein als Graf von Godó bekannt ist und auf Sand gespielt wird. In diesem Jahr kommt Alcaraz, der am Montag den zweiten Platz bei der ATP zurückeroberte, als topgesetzter Spieler, der hofft, das Turnier nach 2022 und 2023 ein drittes Mal zu gewinnen (letztes Jahr verpasste er verletzungsbedingt). Er könnte im Viertelfinale auf Álex de Miñaur und im Halbfinale auf Stefanos Tsitsipas treffen, der das Turnier noch nicht gewonnen hat, obwohl er viermal das Finale erreicht hat, nämlich 2018, 2021, 2023 und 2024. Auf der anderen Seite des Brackets wird der Norweger Casper Ruud seinen Titel aus dem Vorjahr gegen den Dänen Holger Rune, den Russen Andrey Rublev und den Italiener Lorenzo Musetti verteidigen.

Gleichzeitig wird Alexander Zverev, die Nummer 3 der Welt, bei den Bayerischen Tennismeisterschaften (ebenfalls auf Sand) daran arbeiten, mit einem Sieg bei seinem Heimturnier, das er zuletzt 2018 gewonnen hat, wieder Punkte zu sammeln.

Die Munich Open ziehen weniger hochkarätige Tennisspieler an als die in Barcelona, aber dies ist das erste Mal, dass sie als ATP 500 zählen, da sie zuvor nur 250 Punkte wert waren. Der jüngste Sieger der Miami Open, Jakub Mensik, wird jedoch zum ersten Mal seit seinem Sieg über Djokovic im Alter von nur 19 Jahren zurückkehren.

Das Finale beider Turniere findet am Sonntag, den 20. April, statt, bevor es in der darauffolgenden Woche nach Madrid geht.