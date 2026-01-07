Auslosung des spanischen Pokals für das Achtelfinale, Rivalen Madrid, Barcelona, Atleti

HQ

Die Copa del Rey, oder der spanische Pokal, veranstaltete schließlich die Auslosung für die nächste Runde, nachdem die letzte Runde der 32 Spiele am 6. Januar ausgetragen wurde, Wochen nach dem Rest (ein 3:1-Sieg für den Conferenece-League-Club Rayo Vallecano gegen Granada). Wir kennen nun die Paarungen für das Achtelfinale, das nächste Woche vom 13. bis 15. Januar stattfinden wird.

Das Spiel war nicht völlig zufällig, da die vier Supercup-Teams (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid und Athletic Club) nur mit niedriger eingestuften Teams (zweite Liga) gepaart werden konnten – eine Entscheidung, die viele als unfairen Vorteil ansehen (um die Chancen der beliebteren Teams zu maximieren, im Wettbewerb weiterzukommen).

Nach dem Unentschieden am Mittwoch sind dies die Achtelfinalen der Copa del Rey. Die Zeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, also zwischen dem 13. und 15. Januar:



Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid



Racing de Santander – Barcelona



Albacete – Real Madrid



Cultural Leonesa – Leichtathletikclub



Burgos - Valencia



Betis - Elche



Real Sociedad – Osasuna



Alavés – Rayo Vallecano



Diese Woche findet der spanische Supercup statt, mit Barcelona gegen Athletic heute Abend, Real Madrid gegen Atlético de Madrid morgen und einem Finale am Sonntag in Saudi-Arabien.