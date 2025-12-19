UEFA Conference League: Ergebnisse der letzten Spieltage und Teams qualifizierten sich für das Achtelfinale und die Play-offs

HQ

Die UEFA Conference League ist für dieses Jahr beendet, wobei die Ligaphase abgeschlossen ist, was bedeutet, dass wir nun wissen, welche Teams direkt für die Achtelrunde qualifiziert sind, welche Teams die K.-o.-Play-offs bestreiten und welche nach dem einheitlichen Spieltag ausgeschieden sind, wobei alle Spiele am Donnerstag gleichzeitig beginnen. Mit diesen Ergebnissen:



Mainz 2-0 Samsunspor



Sparta Praha 3:0 Aberdeen



AEK Athen 3-2 Universitatea Craiova



AEK Larnaca 1:0 Shkëndija



AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia Białystok



Crystal Palace 2-2 KuPS Kuopio



Shakhtar Donezk 0-0 Rijeka



Dynamo Kiew 2:0 Noah



Lausanne-Sport 1-0 Fiorentina



Zrinjski 1-1 SK Schnellschnellen



Legia Warszawa 4-1 Lincoln Red Imps



Celje 0-0 Shelbourne



Omonoia 0-1 Raków



Straßburg 3-1 Breidablik



Rayo Vallecano 3-0 Drita



Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans



Sigma Olmütz 1-2 Lech Poznań



Slovan Bratislava 1-0 Häcken



Nachdem alle Spiele am Donnerstag beendet wurden, sind dies die acht besten Teams, die sich für das Achtelfinale qualifizieren:



AEK Athen (GRE)



AEK Larnaka (CYP)



Mainz (GER)



Raków (POL)



Rayo Vallecano (ESP)



Schachtar Donezk (UKR)



Sparta Praha (CZE)



Straßburg (FRA)



Und das sind die 16 Teams, die die Play-offs der K.-o.-Phase bestreiten werden:



AZ Alkmaar (NED)



Celje (SLO)



Crystal Palace (ENG)



Drita (KOS)



Fiorentina (ITA)



Jagiellonie (POL)



KuPS Kuopio (FIN)



Lausanne-Sport (SUI)



Lech Poznań (POL)



Noah (ARM)



Omonoia (CYP)



Rijeka (CRO)



Samsunspor (TUR)



Shkëndija (MKD)



Sigma Olmütz (CZE)



Zrinjski (ΒΙΗ)



Auslosung der UEFA Conference League und Termine für die nächsten Runden 2026

Denken Sie daran, dass die Auslosung für die K.-o.-Playoffs am Freitag, den 16. Januar 2026, stattfindet und die Spiele am 19. Februar 2026 und 26. Februar stattfinden.

Am 12. und 19. März folgt das Achtelfinale, am 9. und 16. April im Viertelfinale, am 30. April und 7. Mai im Halbfinale, und das Finale findet am 27. Mai in Leipzig statt. Wer glaubst du, wird dieses Jahr die UEFA Conference League gewinnen?