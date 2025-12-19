Kontroverse um das Auslosen des spanischen Pokals, da es Top-Vereinen wie Real Madrid und Barcelona einen unfairen Vorteil verschafft

HQ

Die Runde der letzten 32 des spanischen Pokals (Copa del Rey) endete diese Woche mit mehreren Überraschungen (Erstligisten wie Villarreal, Getafe oder Celta de Vigo schieden aus), aber die Qualifikation für die Top vier Vereine (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid und Athletic Bilbao), die ihre Rivalen, oft Drittligisten, knapp besiegten.

Die Auslosung für die Runde der letzten 16 Spiele, die am 13., 14. und 15. Januar 2026 stattfinden sollen, findet am 7. Januar statt, da noch ein Runde der letzten 32 zwischen Granada und Rayo Vallecano ausgetragen werden muss, da Rayo zur gleichen Zeit in der Conference League spielte (mit einem 3:0-Sieg gegen Drita und als Fünfter in der Ligarunde für die nächste UEFA-Runde).

Es gibt jedoch Kontroversen, da das Unentschieden nicht für alle Teams fair sein wird. Die vier Vereine, die am spanischen Supercup teilnehmen, also die beiden besten Teams der LaLiga und die beiden besten Teams der Copa der vorherigen Spielzeiten (Barça, Madrid, Atleti und Bilbao), werden im Copa-Turnier von Rivalen aus niedrigeren Kategorien gepaart.

Das bedeutet, dass es in dieser frühen Phase des Wettbewerbs keine Chancen auf ein Clásico zwischen Madrid und Barça oder ein Derby zwischen Madrid und Atleti geben wird. Außerdem bietet es den Top-Vereinen bessere Chancen, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren – ein Vorteil, den viele als unfair empfinden, und viele empfinden den Wettbewerb als maßgeschneidert, um sicherzustellen, dass entweder Madrid oder Barcelona das Finale erreichen (was letztes Jahr der Fall war).

Vereine für das Achtelfinale der Copa-del Rey:

Dies sind die Vereine, die am Achtelfinale der Copa del Rey teilnehmen werden. Sie werden nach der Auslosung am 7. Januar gepaart, und denkt daran, dass die Topf-A-Teams nur mit Topf-C-Teams gepaart werden...

Am 6. Januar wird das letzte verbleibende Rundenspiel der letzten 32 zwischen Rayo Vallecano (erste Liga) und Granada (zweite Liga) ausgetragen.



Pot A: Supercup: Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Club Bilbao



Topf B: Erste Liga: Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna y Alavés



Pot C: Zweite Division: Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos y Albacete



Runde der letzten 16 wird vom 13. bis 15. Januar 2026 ausgetragen, ein einseitiges K.-o.-Spiel, das immer in der unteren Kategorie ausgetragen wird (oder bei Spielen zwischen Teams derselben Kategorie).

Das Viertelfinale bleibt ein Einspielspiel am 4. Februar, das Hinspiel des Halbfinals findet am 11. Februar statt und das Rückspiel findet am 4. März statt; Und noch kein Termin für das Finale.