ATP offen für die Einführung von Hitzerichtlinien nach der Kaskade von Walkovers in Shanghai

HQ

Das Shanghai Masters war katastrophal: Eine Flut von Walkovers hat einen Schatten auf das Masters 1000 geworfen. Spieler wie Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic Wu Yibing und der höher platzierte Spieler, Jannik Sinner, schieden mitten im Spiel aus und erstickten aufgrund der Hitze und Feuchtigkeit. Novak Djokovic musste sich bei den Wechseln mehrmals übergeben.

Die Temperaturen erreichten etwa 30 °C und die Luftfeuchtigkeit erreichte manchmal 80 %. Holger Rune fragte einen Offiziellen, ob von Spielern zu erwarten sei, dass sie "auf dem Platz sterben". Aber es ist nicht der einzige Tenniswettbewerb, bei dem sich Spieler über die extremen Bedingungen beschwert haben, zu denen sie gezwungen sind: In Cincinnati brach Arthur Rinderknech im vergangenen August während eines Spiels auf dem Platz zusammen.

Infolgedessen hat ATP bestätigt, dass sie eine Wärmepolitik untersuchen und umsetzen werden. "Zusätzliche Maßnahmen, einschließlich der Umsetzung einer offiziellen Hitzerichtlinie, werden derzeit in Absprache mit Spielern, Turnieren und medizinischen Experten geprüft", sagte ATP gegenüber Reuters.

Wie könnte eine Hitzepolitik im Tennis aussehen?

Hitzerichtlinien sind in anderen Sportarten üblich, die ihre Athleten über einen längeren Zeitraum extremer Hitze aussetzen, wie z. B. beim Radfahren. Am vergangenen Wochenende wurde in Singapur zum ersten Mal die Hitzerichtlinie in der Formel 1 eingeführt, die es den Fahrern erlaubt, Kühlwesten mit Schläuchen zu tragen, durch die kühle Luft strömt (wenn sie sich dagegen entscheiden, müssten sie dem Auto etwas zusätzliches Gewicht hinzufügen, um keinen unfairen Vorteil zu haben).

Es bleibt abzuwarten, wie die Hitzepolitik im Tennis umgesetzt wird. Die Hauptlösung wäre... Spielen Sie einfach nicht, wenn die Hitze oder Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, oder tun Sie es in Innenräumen (aber das würde die Spielbedingungen zwischen den Spielen ändern). ATP sagt, dass sie bereits mehrere Maßnahmen bei extremer Hitze umsetzt, um die Gesundheit der Spieler während des Wettbewerbs zu schützen.

Was kann ATP Ihrer Meinung nach tun, um die Hitze und Feuchtigkeit bei Turnieren wie den Shanghai Masters zu lindern?