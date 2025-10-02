Die Hitzegefahrenregel wird an diesem Wochenende in Singapur zum ersten Mal ausgerufen

HQ

Der Große Preis von Katar 2023 war katastrophal. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber alle Fahrer klagten über die extreme Hitze, die sie im Cockpit erlitten hatten. Logan Sargeant schied aufgrund eines Hitzschlags und einer Dehydrierung aus, Esteban Ocon übergab sich zweimal in seinen Helm und andere Fahrer wie Lance Stroll und Alexander Albon mussten nach dem Rennen medizinisch versorgt werden. George Russell sagte, er sei kurz davor gewesen, während der Fahrt das Bewusstsein zu verlieren.

Aus diesem Grund führte die FIA eine neue Regelung ein, die sogenannte Heat Hazard Regulation, die sich auf den Fall bezieht, wenn die Hitzetemperaturen eine ernsthafte Bedrohung für die Fahrer darstellen. Diese Regel wurde heute zum ersten Mal für den Großen Preis von Singapur an diesem Wochenende erklärt.

"Nachdem wir eine Vorhersage (...) erhalten haben, die vorhersagt, dass der Hitzeindex irgendwann während des Rennens bei dieser Veranstaltung mehr als 31 °C betragen wird, wird eine Hitzegefahr ausgerufen", teilte die FIA am Donnerstag in einer Erklärung mit. Bei Luftfeuchtigkeit können Fahrer im Cockpit mit gefühlten Temperaturen von bis zu 50 °C rechnen.

Infolgedessen dürfen Fahrer eine Kühlweste mit Schläuchen tragen, durch die kühle Luft strömt. Wenn sie sich dagegen entscheiden, müssen sie ihren Autos zusätzlichen Ballast (ca. 0,5 kg) hinzufügen, um mit einem leichteren Auto keinen unfairen Vorteil zu haben. Diese Westen, die für die Hitze in der nächsten Saison obligatorisch werden, wurden von einigen Fahrern nicht gut angenommen, die sagen, dass sie unbequem sind.