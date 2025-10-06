Jannik Sinner beendet seine Teilnahme an den Shanghai Open humpelnd

HQ

Jannik Sinner hat sein zweites Spiel bei den Shanghai Masters abgesagt, nach zermürbenden 2 Stunden und 36 Minuten gegen Tallon Griekspoor, das Spiel endete mit 6:7(3), 7:5, 3:2 in dem Moment, als der Italiener sich entschied, aufzugeben. Er humpelte und erlitt Krämpfe im rechten Oberschenkel.

Viele Tennisspieler haben sich über die extremen Bedingungen beschwert, unter denen sie spielen müssen, mit hoher Luftfeuchtigkeit (Djokovic, der Yannick Hanfmann besiegte, erbrach sich während des Spiels). Sinner brauchte zwischen dem zweiten und dritten Satz Eistücher um den Hals.

Griekspoor, der 29-jährige Niederländer, der derzeit auf Platz 31 der Weltrangliste steht, trifft morgen im Achtelfinale auf Valentin Vasiarot. "Das ist definitiv nicht die Art und Weise, wie man gewinnen will", sagte er. "Brutale Zustände hier in Shanghai schon die ganze Woche. Ich dachte, wir hätten ein bisschen Glück, dass wir am Abend ohne Sonne gespielt haben, aber zwei Stunden und 36 Minuten auf der Uhr, mitten im dritten Satz... Es tut mir leid für ihn, ich wünsche ihm eine schnelle Genesung."

Durch diese Niederlage verliert Sinner 950 Punkte (im Vorjahr war er Champion in Shanghai) und der Abstand von Carlos Alcaraz im ATP-Ranking ist mit 1.340 Punkten deutlich größer. Sinner könnte diesen Abstand halbieren, wenn er die Vienna Open (20.-26. Oktober) gewinnt, aber für Sinner ist es in diesem Jahr viel schwieriger geworden, die Nummer 1 der Welt zurückzuerobern.