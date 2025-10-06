Zverev wird in der Runde der letzten 32 des Shanghai Masters von Rinderknech besiegt

HQ

Alexander Zverev ist bei den Shanghai Masters in der Runde der letzten 32 ausgeschieden, erneut besiegt vom Franzosen Arthur Rinderknech. Es ist der zweite Sieg des Franzosen gegen die Nummer 3 der Welt, nach dem Wimbledon-Match Anfang des Jahres, bei dem Zverev in seiner ersten Runde ausgeschieden war, mit 4:6, 6:3, 6:2.

Zverev, in diesem Jahr Finalist bei den Australian Open, hat in diesem Jahr in München seinen 24. Titel geholt, ist aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich auf Niveau gesunken. In der Zwischenzeit verbessert Rinderknech immer noch sein bisher bestes Jahr in Bezug auf Siege, 23 Siege. Er springt von Platz 54 auf Platz 49 der Welt und könnte noch weiter nach oben klettern, wenn er es schafft, morgen im Achtelfinale gegen Jiri Lechecka zu gewinnen.

"Ich denke, ich habe ein bisschen Glück gegen ihn und bin in der Lage, mein bestes Tennis zu spielen. Ich muss mein bestes Tennis spielen, um einen Typen wie Sascha zu schlagen, der seit vielen Jahren die Nummer 3 ist, so ein beständiger Spieler und ein sehr guter Spieler. Ich bin sehr glücklich", sagte er, der in Wimbledon gegen Zverev seinen ersten Top-5-Sieg einfuhr.