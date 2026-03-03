ATP Challenger-Turnier evakuiert in den VAE, Explosionen sind in der Ferne zu hören

HQ

Der Konflikt im Nahen Osten hat viele Sportwettbewerbe gestört, wie etwa die Absagen von Fußballspielen und die Befürchtung von Aussetzungen von Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate wurden von Explosionen iranischer Luftangriffe getroffen... was zur Aussetzung eines Challenger-Tennisturniers in Fujairah führte.

Die Bilder zeigten, wie die Spieler und Offiziellen den Tennisplatz verließen, nachdem in der Ferne Explosionen zu hören waren. Alle wurden ohne gemeldete Vorfälle vom Gelände evakuiert. Kameras hielten sogar die unheimlichen Bilder der völlig leeren Tennisplätze fest, wobei die Grafik der Anzeigetafeln noch zu sehen war.

Der Konflikt hat auch dazu geführt, dass einige Spieler in Dubai gestrandet sind, darunter der jüngste Dubai-Champion und Finalist Daniil Medvedev und Tallon Griekspoor sowie Holger Rune, der sich in Katar von einer Verletzung erholt. "Die ATP beobachtet die sich entwickelnde Lage im Nahen Osten genau und steht in regelmäßigem Kontakt mit unseren Spielern, deren Unterstützungsteams und den zuständigen lokalen Behörden", sagte ATP in einer Stellungnahme gegenüber Reuters.

Diejenigen, die noch in diesen Ländern gefangen sind, werden in den offiziellen Hotels des Turniers untergebracht. Einige sollen diese Woche in Indian Wells spielen, könnten es aber möglicherweise nicht rechtzeitig vor ihren ersten Spielen am Wochenende schaffen, im Fall der gesetzten Spieler Medwedew und Rublew.