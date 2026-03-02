Katar kündigt die Verschiebung aller Fußballspiele an, einschließlich der Finalissima zwischen Spanien und Argentinien

HQ

Der katarische Fußballverband hat die Verschiebung aller Turniere, Wettbewerbe und Spiele bis auf Weiteres angekündigt, nach den zwei Tagen der Angriffe zwischen den Vereinigten Staaten und Israel sowie dem Iran, bei denen Katar von iranischen Raketen getroffen wurde und der Luftraum geschlossen wurde.

Dies wird sich auf die achtelletzten Spiele der AFC Champions League auswirken, die diese Woche stattfinden sollten, darunter Spiele gegen Al Hilal von Cristiano Ronaldo und höchstwahrscheinlich das Finalissima zwischen Argentinien und Spanien, ein Spiel zwischen den Weltmeistern und den Europameistern sowie den Europameistern, das die beiden Länder drei Monate vor der Weltmeisterschaft, die am 27. März in Doha stattfinden sollte, abgemessen wird.

Die nahezu sichere Tatsache, dass der Konflikt in einem Monat nicht nachlassen wird, bedeutet, dass die spanischen und argentinischen Fußballverbände eine neue Heimat finden müssen, wenn sie wollen, dass das Spiel wie geplant am 27. März stattfindet, während der letzten Länderspielpause vor der FIFA-Weltmeisterschaft im Juni.