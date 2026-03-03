Die Formel 1 überwacht den Nahost-Konflikt, aber noch keine Entscheidung über Bahrain und den Großen Preis von Saudi-Arabien

HQ

Der Konflikt im Nahen Osten zwischen Israel und den Vereinigten Staaten gegen den Iran wirkt sich auf die Sportwelt aus, mit abgesagten Spielen und Athleten, die aufgrund des geschlossenen Luftraums ihre Länder nicht verlassen können, aber besonders im Motorsport, insbesondere in der Formel 1, ist er spürbar. Die Saison 2026 beginnt am nächsten Wochenende in Australien, und die meisten Teams aus Europa müssen alternative Flugrouten finden, obwohl es keine Anzeichen dafür gibt, dass der Grand Prix gefährdet ist.

Die eigentliche Herausforderung kommt nächsten Monat, wenn zwei Rennen in Bahrain (12. April) und Dschidda, Saudi-Arabien (19. April) angesetzt sind. Es wurde noch keine Entscheidung über eine Verlegung dieser Rennen getroffen, aber bisher steigt nach drei Tagen aktiven Konflikten und Luftangriffen, darunter Raketen, die die US-Botschaft in Riad getroffen haben, der Druck, eine Entscheidung zu treffen, die schwerwiegende finanzielle Folgen haben könnte, falls die Länder des Nahen Ostens aus der Formel-1-Saison ausgeschlossen werden.

Einige der größten Investoren in der Formel 1 stammen aus dem Nahen Osten, wobei der bahrainische Staatsfonds McLaren Racing besitzt, Katar in das Audi F1-Team investiert und das saudische Energieunternehmen Aramco, das von iranischen Streiks getroffen wurde und Sponsor des Aston Martin F1-Teams ist.

FIA und F1 "beobachten die Lage genau", aber immer noch keine Entscheidung

"Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Mitgliedsvereinen, Meisterschaftsveranstaltern, Teams und Kollegen vor Ort, während wir die Entwicklungen sorgfältig und verantwortungsvoll verfolgen", sagte der Emirati Mohammed Ben Sulayem, Präsident der FIA (über Reuters). "Sicherheit und Wohlbefinden werden unsere Entscheidungen leiten, während wir die bevorstehenden Veranstaltungen für die FIA World Endurance Championship und die FIA Formula One World Championship bewerten." Das F1-Management erklärte lediglich, dass sie die Lage beobachten.

In den letzten Stunden wurde berichtet, dass der Imola-Kurs in Italien und Portimao in Portugal zumindest laut El Partidazo als Alternativen für Bahrain und Saudi-Arabien beim Grand Prix im April genutzt werden könnten. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen, aber es wurde berichtet, dass eine Entscheidung nicht in letzter Minute getroffen werden sollte, da die Kosten und die komplizierte Logistik bei der Vorbereitung eines F1-Rennens erforderlich sind.