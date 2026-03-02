Indian Wells 2026: Top-Spieler im Herren- und Dameneinzel und wann spielen sie

HQ

Die Auslosung für die BNP Paribas Open 2026 (Indian Wells 2026), das offiziell vom 4. bis 15. März stattfindet, findet heute Abend am Montag statt, mit vielen der größten Tennisstars... und zweifelhafte Teilnahme einiger Spieler wie Daniil Medvedev, Andrey Rublev oder Holger Rune, die noch in ihren Hotels in Dubai oder Katar eingeschlossen sind, da der Luftraum aufgrund des Nahostkonflikts weiterhin geschlossen ist.

Unter den Spielern, die für das Indian Wells Herreneinzel angesetzt sind, finden sich die Nummer 1 und 2 der Welt Carlos Alcaraz und Jannik Sinner sowie den gemeinsamen fünfmaligen Champion Novak Djokovic; Weltranglistendritter Alexander Zverev, Titelverteidiger Jack Draper (der 2026 nach einer Verletzung, die seine letzte Saison vorzeitig beendete, erstmals spielte) sowie die Heimfavoriten Taylor Fritz und Ben Shelton.

Im Dameneinzel gehören zu den topgesetzten Spielerinnen Aryna Sabalenka und Iga Swiatek, die ihre Teilnahme an den WTA Masters 1.000 bestätigten, nachdem sie sich von den Dubai Championships zurückgezogen hatten, als Jessica Pegula Elina Svitolina besiegte. Der Titelverteidiger bei Indian Wells, Mirra Andreeva, ist die achtgesetzte Spielerin.

Gesetzte Spieler dürfen direkt in Runde 2 eintreten, was bedeutet, dass ihr Debüt etwa am Sonntag, den 8. März, stattfinden wird. Die erste Runde findet etwa Freitag, den 6. März, statt, das Finale findet am Sonntag, den 15. März, statt.