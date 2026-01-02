Aryna Sabalenka änderte die Regeln erneut für eine Rache in der Schlacht der Geschlechter gegen Kyrgios

HQ

Aryna Sabalenka hat nach ihrer Niederlage im Battle of the Sexes gegen Nick Kyrgios erneut gesprochen, ein Match, das sie mit 6:3, 6:3 gegen seinen männlichen Gegenpart verlor, ein Spiel, das umstritten war und vor und nach der Kritik scharf kritisiert wurde, obwohl sie nie "verstand" hat, warum Menschen negative Dinge zu sagen fanden.

"Ich liebe Rache und ich mag es nicht, es so zu lassen", sagte Sabalenka, als sie gefragt wurde, ob sie es wieder tun würde. "Ich sage immer, wenn man verliert, lernt man, und ich habe viel über sein Spiel gelernt. Ich kenne Nick als Spieler und als Mensch besser und habe das Gefühl, gegen ihn zu spielen. Ich würde es wieder tun. Ich brauche Rache."

Sabalenka wurde in Australien danach gefragt, wo die Weltranglistenerste der WTA ihre Saison 2026 mit ihrer Freundin Paula Badosa beim Brisbane International Doppel beginnen wird.

Sabalenka behielt ihre Feldgröße, hatte aber einen weiteren Aufschlag

Sabalenka sagte jedoch, dass sie beim nächsten Mal vielleicht "ein anderes Format" entwickeln werde. "Vor dem Spiel wusste ich nicht, dass ich mich anpassen müsste, und es war etwas schwierig für mich. Ich denke, ich würde das volle Feld behalten, aber ich würde zwei Aufschläge nehmen. Das würde unser Level noch mehr ausgleichen."

Das Spiel gegen Kyrgios hatte besondere Regeln, da ihre Seite des Spielfelds zu 9 % kleiner war und jeder Spieler nur einen Aufschlag erhielt. Diese Regeln hätten Sabalenka zugutekommen sollen, aber jeder Aufschlag zu haben, kam Kyrgios am meisten zugute, da er einen stärkeren Aufschlag hatte.