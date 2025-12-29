HQ

Der Battle of the Sexes zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios fand am Sonntag in Dubai statt und scheint alle enttäuscht und verärgert zu haben – sowohl von den Zuschauern in der Cocal Cola Arena als auch von den Zuschauern zu Hause. Die Zuschauer stellten sich größtenteils auf Sabalenkas Partei, doch je länger das Spiel dauerte und Kyrgios dominierte und schließlich mit 6:3, 6:3 gewann, desto still wurde der Großteil des Stadions und sah häufig gelangweilte Gesichter, wenn sie den Zuschauern zeigten.

Trotz der körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen erwarteten einige, dass Sabalenka, der zwei Jahre in Folge Weltranglistenerste im Frauentennis war, gegen Kyrgios, den ehemaligen Wimbledon-Finalisten, der in den letzten drei Jahren nur sieben Spiele absolviert hat, dauerhaft von Verletzungen betroffen ist und auf Platz 671 der ATP-Rangliste steht, wettbewerbsfähiger sein würde.

Besonders auffällig war das angesichts der Unterschiede auf dem Platz (Sabalenkas Seite war 9 % kleiner) und der Regel, nur einen Aufschlag zuzulassen, was theoretisch Sabalenka aufgrund des Unterschieds zugutekommen könnte, aber für Kyrgios ein großer Vorteil war (der nur einen Aufschlag verpasste, während Sabalenka fünf Aufschläge verpasste).

Sabalenka "blamierte sich" und richtete dem Frauentennis mehr Schaden als Nutzen an

Die Meinungen über soziale Verhältnisse waren sehr hart, beginnend mit der Verdrehung des Konzepts (das ursprüngliche Battle of the Sexes von 1973 entstand im Kontext des Kampfes für Gleichberechtigung, wie Billie Jean King erinnerte, während dies rein als kommerzielle Gelegenheit gedacht war); die Wahl von Kyrgios, der vor zwei Jahren häusliche Gewalt bekannt hat; und schließlich der Mangel an Unterhaltung und sportlichem Wert des Spiels, wobei viele bezweifeln, dass es Sabalenkas Ruf beschädigt und das Frauentennis insgesamt schädigt, wodurch die Diskussion über Geschlechterunterschiede neu entfacht wird, die manche nutzen, um den Frauensport zu diskreditieren.

