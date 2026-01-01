Tenniskalender 2026: Termine für alle Grand Slams, ATP und WTA Masters 1000 im Jahr 2026

HQ

2026 ist da, und die Tennissaison beginnt morgen für ATP und WTA: Der United Cup in Australien, ein gemischt geschlechtlicher Wettbewerb, der in Teams gespielt wird, aber mit 500 ATP- und WTA-Punkten für den Sieger, beginnt am 2. Januar mit dem ersten Grand Slam des Jahres am Monatsende

Die Saison 2025 wurde von zwei Spielern der Herrenklasse dominiert, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, die mehr als doppelt so viele Punkte wie Zverev, Djokovic, Auger-Aliassime oder Fritz haben. Im Frauen-Circuit wurde Aryna Sabalenka erneut Weltranglisten-1, aber die Platzierung ist offener, mit vier verschiedenen Spielerinnen, die die Grand Slams gewannen: Madison Keys, Coco Gauff, Iga Swiatek und Sabalenka.

Wer wird 2026 aufsteigen? Wer wird mehr Turniere gewinnen? Hier ist der Kalender mit den wichtigsten Tennisturnieren des neuen Jahres (einschließlich der vier Grand Slams, neun ATP Masters und zehn WTA Masters sowie der ATP- und WTA-Finals):

Tennissaison 2026

Januar 2026



GRAND SLAM: Australian Open (18. Januar – 1. Februar)



Februar 2026



WTA Masters 1000: Qatar Open (9. - 15. Februar)



WTA Masters 1000: Dubai Open (16. - 22. Februar)



März 2026



ATP & WTA Masters 1000: Indian Wells (4. - 15. März)



ATP & WTA Masters 1000: Miami Open (18. - 29. März)



April 2026



ATP Masters 1000: Monte-Carlo Masters (5. - 12. April)



ATP & WTA Masters 1000: Madrid Open (22. April – 3. Mai)



Mai 2026



ATP & WTA Masters 1000: Internazionali BNL d'Italia Rome Open (6. - 17. Mai)



GRAND SLAM: Roland Garros (24. Mai – 7. Juni)



Juni 2026



GRAND SLAM: Wimbledon (29. Juni – 12. Juli)



August 2026



ATP & WTA Masters 1000: Canadian Open (2. - 12. August)



ATP & WTA Masters 1000: Cincinnati Open (13. - 23. August)



Tennis: US Open (31. August – 13. September)



September 2026



Laver Cup (25. - 27. September)



Billie Jean King Cup Finale (21. - 26. September)



WTA Masters 1000: China Open (28. September – 4. Oktober)



Oktober 2026



WTA Masters 1000: Wuhan Open (12. - 18. Oktober)



ATP Masters 1000: Shanghai Masters (7. - 18. Oktober)



November 2026



ATP Masters 1000: Paris Masters (2. - 8. November)



WTA-Finale (9. - 15. November)



ATP-Finale (15. - 22. November)



Davis-Cup-Finale (24. - 29. November)



Freust du dich auf die Tennissaison 2026? Wen wirst du in den ATP- und WTA-Runden unterstützen?