Aryna Sabalenka verteidigt die Schlacht der Geschlechter mit Kyrgios: Ich verstehe nicht, wie die Leute das negativ fanden"

Das Ausstellungsspiel zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios, das als neuer "Battle of the Sexes" bezeichnet wird, wurde stark kritisiert, da es dem Frauentennis mehr schadet als nützt, ein Argument, das vor dem Match geäußert und nach dem Match verstärkt wurde, in dem der Mann, Nick Kyrgios, der in den letzten drei Jahren wegen Verletzungen kaum gespielt hat, besiegte die WTA-Weltranglisten-1.

Der 28-jährige belarussische Spieler sagte nach dem Spiel: "Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie die Leute in diesem Event etwas Negatives finden konnten", und betonte, dass es trotzdem ein gutes Tennismatch war.

"Ich denke, für die WTA habe ich einfach gezeigt, dass ich großartiges Tennis spiele, es war ein unterhaltsames Match. Ja, er hat dieses Match gewonnen, aber ich habe ein großartiges Tennis gezeigt. Es war nicht so, dass es 6:0, 6:0 war. Es war ein großartiger Kampf, es war interessant zu beobachten. Das lenkte mehr Aufmerksamkeit auf Tennis. Legenden haben dieses Spiel beobachtet."

"Die Idee dahinter ist, unseren Sport wachsen zu lassen und Tennis aus einer anderen Perspektive zu zeigen, dass Tennisveranstaltungen Spaß machen können und wir fast so groß werden können wie Grand-Slam-Matche", fügte Sabalenka hinzu.

Kyrgios verteidigte außerdem Sabalenka und das gesamte Match: "Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich einer von 16 Leuten bin, die jemals die 'Big Four' besiegt haben – Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer und Rafa Nadal haben alle gegen mich verloren", sagte Kyrgios. "Sie hat gerade bewiesen, dass sie rausgehen und gegen jemanden antreten kann, der den Größten aller Zeiten besiegt hat. Es gibt nichts als Positives, das man daraus ziehen kann."