Arsenals 7:1-Sieg gegen PSV brach einen Champions League Rekord, aber wie schneidet er im Vergleich zu anderen Champions-Niederlagen ab?

Mikel Arteta kann stolz sein. Unabhängig davon, wie lange sie in diesem Jahr Champions League erreichen (sie haben Real Madrid oder Atlético de Madrid im Viertelfinale), haben sie bereits ihren Namen in die Geschichte der UEFA Champions League geschrieben. Der gestrige verrückte 7:1-Sieg gegen PSV Eindhoven war das erste Mal, dass ein Klub sieben Tore in einem Auswärtsspiel erzielte, der UEFA Champions League K.-o.-Phase des Wettbewerbs. Die niederländischen Fans in Eindhoven mussten mit ansehen, wie ihre Mannschaft, die 1988 nur einmal gekrönt wurde, vom englischen Klub demoliert wurde und das Ausscheiden aus dem Wettbewerb so gut wie bestätigt wurde.

7:1 (oder besser gesagt, 1:7) mit einem Vorsprung von 6 Toren ist der höchste Sieg einer Gastmannschaft in der K.o.-Phase (Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale) der Champions League. Den höchsten Auswärtssieg in der Champions League aller Zeiten in der neuen Ära (seit 1992) verpasste es jedoch: Es gab drei 7:0 (oder 0:7), zuletzt ein 0:7 in Maribor gegen Liverpool in der Saison 2017/18. All das war in der Gruppenphase.

Wie sieht die Bilanz umgekehrt aus, der höchste Sieg, der jemals in der Champions League erzielt wurde? Nun, erst vor zwei Wochen hat PSG Arsenal mit einer weißen Weste noch besser gemacht: 7:0-Sieg über den Landsmann Brest im ersten K.o.-Play-off. Und es gibt bessere Ergebnisse.

Der höchste Sieg aller Zeiten (nach Torvorsprung) war 1973/74 zwischen Dinamo București und den Crusaders (aus Nordirland) mit 11:0 in der ersten Runde. Wenn wir über die Geschichte des Europapokals sprechen, bevor er 1992 als Champions League bekannt wurde, wäre das größte Ergebnis in der K.o.-Phase ein 8:0 gegen Real Madrid Sevilla... 1958 im Viertelfinale. In jüngerer Zeit gab es fünf 7:0-Heimsiege, alle im Achtelfinale, mit Ausnahme des letzten, dem bereits erwähnten 7:0 zwischen PSG und Brest.

Der 7:1-Sieg von Arsenal war bemerkenswert, weil man in der K.o.-Phase auswärts spielte, aber es ist weder der höchste Auswärtssieg noch der größte K.o.-Sieg in der Geschichte des Wettbewerbs. In der Champions-League-Ära gab es jedoch zwei weitere Gelegenheiten mit ähnlichen Ergebnissen (6 Tore Vorsprung) in der K.o.-Phase, beide im Viertelfinale: ein 7:1-Sieg von Manchester United gegen die Roma (zu Hause)... und der berüchtigte 8:2-Sieg von Bayern München über Barcelona im Jahr 2020. In diesem Jahr waren die Viertel- und Halbfinalspiele aufgrund von Covid-19 ein Einzelspiel in einem neutralen Stadion, also keine Heim- oder Auswärtsfaktoren.