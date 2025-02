Real Madrid und PSG stürmen ins Achtelfinale Champions League

HQ

Eine unvergessliche Nacht in Madrid und Paris. Sowohl Real Madrid als auch Paris Saint-Germain waren Favoriten auf das TicketChampions League für das Achtelfinale, und beide hielten sich an das Drehbuch... Auch wenn nur wenige die Überlegenheit der beiden Teams am Mittwochabend vorhersehen konnten.

Nach einem 3:2-Sieg in Manchester hatte Real Madrid die Nase vorn für das Rückspiel im Bernabéu. Guardiola sagte, sie hätten eine "1%ige Chance", später machte er einen Rückzieher... Doch es dauerte nur vier Minuten, bis Mbappé seinen ersten Hattrick erzielte (seinen zweiten als Spieler von Real Madrid).

Madrid war in den ersten 75 Minuten des Spiels überwältigt überlegen und entspannte sich erst am Ende der Play-offs. Zu diesem Zeitpunkt hatte City die meisten Chancen, darunter ein Tor im letzten Spielzug, was zu einem Gesamtergebnis von 6:3 für den amtierenden Meister führte.

Paris Saint-Germain erzielte in den Play-offs ein 10:0-Tor

Kylian Mbappé hat endlich das Niveau erreicht, das man nach der "Krise" im vergangenen Herbst von ihm erwartet hatte, aber Paris Saint-Germain hat keinen Grund, ihn zu vermissen. Sie haben viele Torjäger. Sieben, um genau zu sein: Am Mittwochabend demontierten sie Brest mit 7:0 und fügten ein Gesamtergebnis von 10:0 hinzu.

Stade Brestois, Neunter in der Ligue 1, spielte eine bemerkenswerte Ligaphase, aber PSG, in großartiger Form, ließ keine Chance zu: sieben Tore, alle von verschiedenen Autoren: Barcola, Kvaratskhelia, Ferreira, Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos und Senny Mayulu. Seltsamerweise wurde keiner von beiden von Dembélé, dem besten Torschützen der Mannschaft, getroffen.

Paris Saint-Germain ist eine Macht, mit der man rechnen muss, aber die Nagelprobe wird das Achtelfinale sein: Am Freitag werden wir ihren Rivalen kennenlernen... und es wird entweder Liverpool oder Barcelona sein. Real Madrid könnte entweder auf Atlético de Madrid oder Bayer Leverkusen treffen.