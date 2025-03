Real Madrid erreicht die erste Runde, Arsenal wirft PSV aus dem Turnier: Zusammenfassung des ersten Tages des Achtelfinales Champions League

HQ

Der erste Spieltag desChampions League Achtelfinales ist beendet: Real Madrid, Aston Villa und Arsenal haben für die Spiele am kommenden Mittwoch einen Vorteil. Aston Villa eröffnete den Spieltag am Nachmittag mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Club Brügge. Der belgische Klub wird eine schwierige, fast unmögliche Aufgabe haben, nächste Woche im Villa Park nach zwei Gegentoren zurückzukommen.

Für PSV ist das Spiel vorbei: Sie haben zu Hause in Eindhoven mit 1:7 gegen Arsenal verloren, den zweitstärksten englischen Klub in diesem Jahr, der nächste Woche mit unglaublichen sechs Punkten Vorsprung in London spielen wird. Davon wird es für die niederländische Mannschaft völlig unmöglich sein, sich davon zu erholen. Für den Fall, dass es irgendwelche Zweifel gab, es war das erste Mal, dass ein Besucher 7 Tore Champions League K.O.-Spiel erzielte.

Das hochkarätigste Spiel des Abends war zweifellos das Spiel Real Madrid gegen Atlético de Madrid, das mit einem 2:1-Sieg für die Einheimischen im Bernabéu endete, nach einem äußerst engen Spiel mit drei großartigen Toren: Rodrygo und Brahim für Madrid, Julián Álvarez für Atleti. Das Rückspiel wird im Metropolitano, dem Stadion von Atleti, ausgetragen, so dass nächste Woche noch alles offen ist. Wie Simeone es so gerne macht, ein Spiel nach dem anderen.

Das einzige Unentschieden gab es bisher zwischen Borussia Dortmund und Lille. Borussia verpasst die Chance, im K.o.-Spiel zu Hause weiterzukommen, und Lille darf nach einer unvergesslichen Saison einen weiteren Tag antreten: Fünfter in der Ligue 1 und schmähliches Ausscheiden im französischen Pokal...

Am Mittwoch gibt es weitere spannende Partien, darunter zwei Highlights: Paris Saint-Germain gegen Liverpool und Bayern München gegen Bayer Leverkusen.