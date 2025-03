Arne Slot hat einen Vorschlag, um das Champions-League-Format zu verbessern, nachdem er "so viel Pech" hatte: "Vielleicht spreche ich zu früh..."

HQ

Das Ausscheiden von Liverpool aus der Champions League war besonders schmerzhaft, weil die Engländer als Favorit auf den Titel galten, nachdem sie in der Ligaphase zu Beginn der Saison - die die traditionelle Gruppenphase ersetzte - einen nahezu perfekten Lauf hingelegt hatten: Sie gewannen sieben Spiele in Folge und sicherten sich ihren Platz als Nummer 1, verloren aber nur das letzte Spiel mit einer Mannschaft, die aus Auswechselspielern bestand.

Trainer Arne Slot fragt sich nun, ob es das wert war: "Es ist etwas, das man jetzt in Betracht ziehen muss, wenn man bedenkt, wie viel es wert ist, am Ende Tabellenerster zu stehen, wenn man in der nächsten Runde auf Paris Saint-Germain treffen kann", sagte er in der Pressekonferenz nach dem Spiel, das im Elfmeterschießen endete.

Slot hat nur Gutes über PSG zu sagen und glaubt, dass sie die beste Mannschaft sind, gegen die sie in dieser Saison gespielt haben ("Wenn du rausgehen musst, dann geh raus wie wir", sagte er). Er hat aber auch das Gefühl, dass eine gewisse (wenn eine große Menge) Pech auf ihrer Seite war: "Es ist so, so, so unglücklich, wenn man die Nummer 1 in der Tabelle ist, dass man dann gegen Paris Saint-Germain antritt, eine der besten Mannschaften in Europa, aber das ist das Format, in dem wir uns befinden."

Das Format wurde in diesem Jahr für alle UEFA-Klubwettbewerbe eingeführt, es wird sich also nicht mehr ändern, aber Slot ist der Meinung, dass es so sein sollte. "Vielleicht spreche ich jetzt zu früh, aber vielleicht wäre es fairer, dass nach der Runde dazwischen derjenige, der die Tabelle gewinnt, gegen die Mannschaft spielt, die nach dem Spiel am schlechtesten platziert ist."

Wäre dies der Fall gewesen, hätte Liverpool gegen Club Brügge (der in der Tabelle den 24. Platz belegte, aber Atalanta in den Play-offs mit 5:2 besiegte) und Barça, der Zweiter, gegen Feyenoord gespielt. PSG, 15., hätte gegen Inter Mailand, den Vierten der Ligaphase, gespielt.

Der Unterschied zwischen Platz 1 oder 8 in der Champions League

Durch das Format qualifizieren sich die besten 8 Teams automatisch für das Achtelfinale, während die Teams zwischen 9 und 24 Jahren zuvor ein K.-o.-Playoff spielen mussten. PSG endete mit 15 Punkten, also musste er gegen Brest spielen, was 18 endete... und PSG gewann mit 10:0 nach Hin- und Rückspiel.

Aufgrund der Funktionsweise des Systems treffen die besten 1 und 2 Teams auf Teams, die die Ligaphase zwischen 15, 16, 17 oder 18 beendet haben, während Teams, die die League 7 oder 8 beendet haben, auf Teams treffen, die 9, 10, 23 oder 24 beendet haben. An der Spitze der Liga zu stehen bedeutet weniger Chancen, gegen eines der "theoretisch" besten Teams aus den Play-offs zu kämpfen (die am Ende den 9. oder 10. Platz belegen), und mehr Chancen, gegen ein Team aus dem Mittelfeld der Tabelle zu spielen. Stattdessen bedeutet der 7. oder 8. Platz das Risiko, gegen eine der "besseren" Mannschaften zu spielen, den 9. oder 10. Platz im Achtelfinale... Sondern auch die Chance, gegen eines der "schlechtesten" Teams in der Qualifikation zu spielen, 23. oder 24.

Letztendlich ist es in einem Wettbewerb wie der Champions League unmöglich vorherzusagen, wo die formstärksten Mannschaften landen werden... Und wenn Sie Glück haben: Wenn Liverpool mit Benfica - und PSG mit Barça - gepaart worden wäre, was durch Glück entschieden wurde, könnte die Geschichte jetzt anders aussehen.