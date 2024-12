Der Unterschied zwischen Platz 1 oder 8 in der Champions League: Wie viel besser ist es?

HQ

Die UEFA Champions League ist für 2024 abgeschlossen. Im Januar verbleiben noch zwei Spieltage, und während einige Mannschaften mathematisch in den Top 8 bestätigt (oder ausgeschieden) sind, sind die meisten Plätze noch zu vergeben.

Viele Menschen kennen den Unterschied zwischen einem Platz in den Top 8 oder zwischen 9 und 24. Wer unter den Top 8 landet, qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale und vermeidet so ein K.o.-Duell zwischen den Mannschaften, die die Plätze 9 bis 24 belegen.

Aber spielt es wirklich eine Rolle, an welchem Punkt Ihr Team zwischen 1 und 8 endet? Oder ist es besser, den 1. oder 2. Platz zu belegen als den 7. oder 8. Platz?

Ja, das tut es, und es ist ähnlich wie der Unterschied zwischen Platz 9 oder 10 oder 23 und 24: Er bestimmt, wer mit Ihrem Team in der Runde der letzten 16 gesetzt ist.

So funktionieren Paarungen in der Runde der letzten 16 von Champions League

Der Hauptvorteil wird für alle Top-8-Teams geteilt: Sie bestreiten das Rückspiel des Achtelfinales zu Hause.

Abhängig von ihrer Platzierung in der Liga treffen sie jedoch auf unterschiedliche Gegner aus den K.o.-Playoffs:

Die Plätze 1 und 2 treffen entweder auf den Sieger des 17. vs. 18. K.O.-Spiels oder auf den Sieger des 15./16. K.O.-Spiels.

Nehmen wir ein Beispiel: Derzeit liegen Sporting Lisboa und Feyenoord auf den Plätzen 17 und 18, Benfica und Monaco auf den Plätzen 15 und 16. Diese vier Mannschaften treffen im Hin- und Rückspiel aufeinander (es kann entweder Sporting-Monaco und Feyenoord-Benfica oder Sporting-Benfica und Feyenoord-Monaco sein).

Nehmen wir im ersten Fall an, Sporting gewinnt Monaco und Benfica schlägt Feyenoord. Im Achtelfinale würden Sporting und Benfica gegen Liverpool und Barcelona antreten, derzeit 1. und 2. Es könnte Liverpool-Sporting und Barcelona-Benfica sein, oder Liverpool-Benfica und Barcelona-Sporting.

Kurz gesagt, dies sind die möglichen Paarungen, die jedes Team haben wird:

1 und 2: 15 oder 16, 17 oder 18

3 und 4: 13 oder 14, 19 oder 20

5 und 6: 11 oder 12, 21 oder 22

7 und 8: 9 oder 10, 23 oder 24

Ist es also wirklich besser, Erster zu werden als Achter?

Theoretisch hat man als Erster oder Zweiter bessere Chancen, wenn man gegen eine Mannschaft aus dem Mittelfeld der Tabelle spielt, während man auf dem siebten oder achten Platz das Risiko birgt, gegen eine der "besseren" Mannschaften zu spielen, Neunter oder Zehnter, aber man hat auch die Chance, gegen eine der "schlechtesten" qualifizierten Mannschaften zu spielen. 23. oder 24. Platz.

In Wirklichkeit gibt es also einen Vorteil, aber er ist so relativ, dass man ihn eigentlich nicht in Betracht ziehen sollte, vor allem, wenn er hauptsächlich von den Paarungen und Ergebnissen der K.o.-Playoffs abhängt, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Wenn Sie ein Liverpool- oder Barcelona-Fan sind, dessen Qualifikation (fast) mathematisch gesichert ist, sollten Sie sich keine allzu großen Sorgen machen, wenn Ihre Mannschaft am Ende Vierter oder Fünfter wird, anstatt Erster oder Zweiter... Abgesehen von der Pride natürlich.