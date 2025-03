Der FC Barcelona ist dank der Fanlieblinge Yamal und Raphinha die erste Mannschaft, die sich für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert hat

HQ

Der FC Barcelona hat sich (wie erwartet) das Ticket für das Viertelfinale der Champions League gesichert, nachdem er Benfica aus Lissabon in Montjuic mit 3:1 und 4:1 besiegt hat. Ein Spiel, das mit einer Schweigeminute zu Ehren des am vergangenen Samstag unerwartet verstorbenen Mannschaftsarztes eröffnet wurde. Die Mannschaft, die den Sieg dem geschätzten Arzt widmen wollte, dominierte das Spiel von Anfang an, ohne sich trotz eines Tores Vorsprung aus dem Hinspiel in der vergangenen Woche zu entspannen.

Benfica, das im Hinspiel kein Tor erzielen konnte, obwohl es mit einem Mann mehr spielte, traf in Barcelona doch: eine Minute nach dem ersten Barça-Tor des Argentiniers Nicolas Otamendi (37 Jahre) per Kopfball. Doch die Fanlieblinge Lamine Yamal und Raphinha vereitelten jede Chance. Mit 17 Jahren und 241 Tagen ist Jamal der jüngste Spieler, der in der Geschichte der Champions League in einem Spiel ein Tor erzielt und eine Vorlage gegeben hat. Und der brasilianische Star Raphinha, der sich zu einem der Anwärter auf den nächsten Ballon d'Or entwickelt, traf doppelt. Er hat bereits 11 Tore in diesem Wettbewerb erzielt und nähert sich damit Messis Rekord von 14 Toren bei der Champions 2011/12.

Im Viertelfinale trifft Barcelona auf Lille oder Borussia Dortmund: Der Rivale entscheidet sich am Mittwochnachmittag.