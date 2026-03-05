Arbeloa bittet Huijsen und Mastantuono um Geduld: "Ich erinnere mich an Vinícius, als er ankam..."

HQ

Real Madrid steht morgen vor einer weiteren Herausforderung: ein Besuch in Balaídos gegen Celta de Vigo, wohl wissend, dass nur ein Sieg ihre Hoffnungen auf einen LaLiga-Kampf am Leben hält, nachdem sie zwei Niederlagen in Folge vier Punkte hinter Barcelona liegen. Mitten in all der Negativität rund um das Team, verschärft durch das Missmanagement des Vereins von Kylian Mbappés Knieverletzung und Rodrygos schockierender Verletzung, die ihn bis 2027 vom Fußballplatz fernhalten wird, wollte Álvaro Arbeloa den müden Fans eine Botschaft der Hoffnung senden, insbesondere an zwei Spieler: Franco Mastantuono und Dean Huijsen.

Beide Spieler kamen letzten Sommer mit großen Hoffnungen zu Real Madrid, konnten aber den Erwartungen nicht gerecht werden. Mastantuono wurde sogar für zwei Spiele gesperrt, weil er den Schiedsrichter am vergangenen Montag beleidigt hatte, und Huijsen (sowie Álvaro Carreras) werden das Spiel am Freitag wegen einer Vielzahl von gelben Karten ebenfalls verpassen.

"Die Jugend-A-Mannschaft ist voll von Spielern im gleichen Alter wie Mastantuono (18), und Huijsen könnte für Castilla spielen, angesichts seines Alters (20)", sagte der Real-Madrid-Trainer. "Ich erinnere mich, was über Vinicius gesagt wurde, als er ankam, und schau ihn jetzt mit zwei Champions-League-Titeln und als einen der besten Spieler der Welt."

"Wir müssen sehr geduldig sein. Für Real Madrid zu spielen bedeutet, für den anspruchsvollsten Verein der Welt zu spielen; Es ist nicht wie alle anderen. Sie haben mein volles Selbstvertrauen und sind unglaublich talentiert. Ich würde mir wünschen, dass die Fans verstehen, wozu jeder Spieler fähig ist, sich um ihn kümmern, ihn ermutigen und vor allem harte Arbeit und Einsatz von ihm verlangen. Um sie zu ermutigen, Fehler zu machen, denn das werden sie; Fußball ist ein Fehlersport."

"Wir haben einige großartige Nächte mit ihnen vor uns", sagte Arbeloa. Es wird nicht der morgige Abend sein, da beide Spieler fehlen; doch es gibt in diesem Monat einige wichtige Termine, darunter zwei Duelle mit Manchester City in der Champions League und ein Derby gegen Atlético de Madrid am 22. März.