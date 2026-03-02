Kylian Mbappé soll Berichten zufolge verärgert über das medizinische Personal von Real Madrid gewesen sein, könnte sich eine Knieverletzung leisten müssen

HQ

Kylian Mbappé ist Berichten zufolge verärgert über das medizinische Team von Real Madrid und reiste nach Frankreich, um mehrere Spezialisten wegen der Verstauchung im linken Knie zu konsultieren, an der er seit einem Spiel am 7. Dezember leidet, was ihm Unbehagen bereitet und seine Leistungen im Kader deutlich verschlechtert hat.

Laut Marca ist der Spieler "nicht ganz zufrieden mit dem medizinischen Personal von Real Madrid", da er glaubt, dass sie ihm in den letzten drei Monaten keine wirksame Lösung bieten konnten. "Diese Situation hat Mbappé und sein Gefolge erzürnt, die nun in seinem Heimatland nach Lösungen suchen."

Kylian Mbappé fehlte letzte Woche im Champions-League-Spiel, um sich auszuruhen und zu erholen, und wird auch das heutige Ligaspiel gegen Getafe verpassen. Es ist zweifelhaft, dass er im LaLiga-Spiel am kommenden Freitag zurückkehren wird, da das Hauptziel für Madrid darin besteht, ihn für die Spiele gegen Manchester City am 11. und 18. März in der Champions League zur Verfügung zu haben.

Laut El Desmarque könnte Mbappé jedoch eine Knieverletzung erleiden müssen. "Es gibt mehrere Schuldige, angefangen beim Spieler selbst, der sich in Situationen gedrängt hat, in denen er es nicht hätte tun sollen. Es gibt auch einen Fehler beim medizinischen Personal: Es gab einen Fehler bei der Diagnose seiner Knieverletzung, was zunächst dazu führte, dass Mbappé Spiele spielte, die er nicht hätte spielen dürfen", sagte Jorge Picón von El Desmarque.

Falls nötig, wäre Kylian Mbappés Operation ein relativ kleiner Eingriff, aber sie würde ihn etwas länger vom Platz fernhalten, was es wahrscheinlich unmöglich machen würde, eines der Achtelfinale der Champions League in diesem Monat zu bestreiten...