Real Madrid gegen Manchester City WIEDER: Statistiken vor dem zehnten Spiel in vier Jahren

Das Achtelfinale der Champions League brachte große Überraschungen... oder das Fehlen von Überraschungen, denn Real Madrid gegen Manchester City scheinen sich jedes Jahr in der Champions-League-K.o.-Phase zu treffen. Chance entschied sich, Madrid erneut gegen City anzutreten, und es wird das 16. offizielle Spiel der beiden Teams seit 2013 sein, zum zehnten Mal in den letzten vier Jahren, in jeder der letzten fünf Spielzeiten und in sechs der letzten sieben

Ihr letztes Spiel war erst vor zwei Monaten, am 10. Dezember, als City Madrid in der Ligaphase im Bernabéu mit 2:1 besiegte. Letztes Jahr besiegte Madrid City jedoch zweimal in Folge in den K.-o.-Play-offs, 2:3 im Etihad und 3:1 im Bernabéu.

In ihren 15 offiziellen Spielen hat Real Madrid 5 Mal gewonnen, City 5 Mal gewonnen und es gab 5 Unentschieden.

Sie hätten fast unentschieden gespielt: Man City hat 26 Tore gegen Madrid erzielt, während Madrid Man City 25 Tore erzielt hat.

Emilio Butragueño, Direktor für institutionelle Beziehungen, sagte zu Movistar: "Wir kennen uns gut, sie haben ein großes Team, einen großen Kader, ich denke, die Fans werden viel genießen, es sind Spiele zwischen zwei Teams, die herrschen wollen, mit vielen Toren, eines der besten Spiele, die man weltweit sehen kann."

Das Hinspiel findet am 10./11. März im Bernabéu statt, das Rückspiel findet am 17./18. März im Eithad statt – die Zeiten werden noch nicht bekannt gegeben. Wer glaubst du, wird diesmal gewinnen?