Rodrygo von Real Madrid bricht sich das Knie und spielt möglicherweise erst 2027 wieder, da er die Weltmeisterschaft verpasst

Rodrygo Goes hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird den Großteil des Jahres 2026 ausfallen. Nach Gerüchten am Dienstagmorgen bestätigte Real Madrid nach der Niederlage von Real Madrid gegen Getafe, dass bei dem 25-jährigen brasilianischen Spieler ein gerissenes vorderes Kreuzband und ein gerissener lateraler Meniskus im rechten Bein diagnostiziert wurde.

Die Verletzung ereignete sich während des Spiels am Montag im Bernabéu, als Rodrygo in der 66. Minute unglücklich landete, aber dennoch das Spiel beendete. Nach medizinischen Untersuchungen wurde die Verletzung bestätigt, und einige schätzen, dass er zehn oder zwölf Monate ausfallen wird. Das bedeutet, den Rest der Saison bei Real Madrid zu verpassen, wahrscheinlich einen Teil der nächsten Saison zu verpassen, vielleicht erst 2027 zurückzukehren... und verpasst mit ziemlicher Sicherheit die Weltmeisterschaft mit Brasilien, die in drei Monaten beginnt.

Es bleibt abzuwarten, ob er bereits einen vollständigen Riss hatte oder ob das Weiterspielen eine leichte Verletzung verschlimmert hat; es wird schwer zu sagen, da er im weiteren Verlauf des Spiels relativ normal spielte.

Rodrygos Verletzung beendet vorab eine Saison, in der er deutlich weniger als sonst spielte, nur in 10 von 40 Spielen für Real Madrid startete und laut AS nur 31 % der Minuten absolvierte. Er erzielte drei Tore und gab sechs Vorlagen.