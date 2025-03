Aprilia bestätigt, dass Jorge Martín auch den GP von Argentinien verpassen wird und gibt ein Update zur Genesung

HQ

Die neue MotoGP-Saison geht an diesem Wochenende ohne den Vorjahreschampion weiter. Jorge Martín erlitt im Februar im Training zwei Stürze: Gerade als er sich vom ersten erholte, erlitt er einen weiteren Sturz und verpasste (mindestens) zwei Grand Prix. An diesem Wochenende wird er nicht in Argentinien sein. Er wird durch Ersatzfahrer Lorenzo Savadori für Aprilia ersetzt, der sagte, er sei "sehr glücklich, endlich nach Argentinien zurückzukehren, weil ich diese Strecke wirklich mag und ich letztes Jahr sehr enttäuscht war, dass ich nicht gefahren bin" (via Motorsport).

Aprilia-Teamchef Massimo Rivola bestätigte, dass "alles gut gelaufen ist und es jetzt an der Zeit ist, einfach auf die Genesung zu warten", obwohl der Bruch schlimm war. "Normale Menschen würden viel Zeit in Anspruch nehmen, aber Superhelden sind wie Fahrer und Jorge wird viel Zeit sparen."

Martín selbst gab in der Instagram-Story einer Aprilia ein Update zu seiner Genesung und sagte: "Ich arbeite hart, es war eine schwierige Zeit, aber ich versuche, so schnell wie möglich zurück zu sein. Wir wissen nicht genau, wann ich zurück sein werde, aber ich werde versuchen, es bald zu tun. Ich hoffe, euch alle sehr bald zu sehen."

Der nächste Grand Prix findet am 30. März in den USA in Austin statt. Wenn Martín bis dahin noch nicht bereit ist, sind seine Chancen, den Sieg vom letzten Jahr zu wiederholen, nachdem er drei Torchancen verpasst hat, während er sich an eine neue Mannschaft gewöhnt, sehr gering... Seinem Landsmann Marc Márquez mehr Raum zu geben.