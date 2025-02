Der letztjährige MotoGP-Champion wird das erste Rennen des Jahres 2025 nach einem weiteren Unfall im Training verpassen

HQ

Die MotoGP-Weltmeisterschaft 2025 beginnt am kommenden Wochenende mit dem GP von Thailand in Buriram. Das erste Rennwochenende des Jahres wird einen herben Verlust bringen: Vorjahreschampion Jorge Martín, der sich im Training einen Bruch der linken Hand zuzog. Am Dienstag wird er operiert, eine Reise nach Thailand an diesem Wochenende ist aber völlig ausgeschlossen, wie Motorsport berichtet.

"Jorge Martin erlitt während eines Trainings einen komplexen Bruch des Radius, einige Handwurzelknochen auf der linken Seite und einen ipsilateralen Fersenbeinbruch der linken Hand", sagte Aprilia am Montag gegenüber Motorsport. Die Genesungszeiten werden am Dienstag nach der Operation festgelegt. Der nächste GP findet am 14. und 16. März in Argentinien statt.

Dies geschieht nur drei Wochen nach einem schrecklichen Sturz am ersten Tag der Tests, bei dem er mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug und sich die linke Nahrung und die rechte Hand brach. Er erholte sich bereits gut und hoffte, nach Thailand reisen zu können, um die medizinischen Tests zu bestehen. Sein Debüt mit Aprilia muss noch warten... und bisher haben ihm Teamwechsel (er gewann letztes Jahr den Titel mit Ducati) Pech gebracht.

Der 26-jährige Martín, der den Staffelstab von Pecco Bagnaia als neuer MotoGP-Champion übernommen hat, hat den Spitznamen "Martinator", den er anscheinend von seinem Vater bekommen hat, wegen der vielen Stürze, die er hatte ("er kam immer wieder auf das Motorrad, auch mit gebrochenen Knochen") und auch wegen vieler Operationen... darunter ein "Roboter"-Handschuh, den er 2018 trug, als seine Hand gelähmt war, der ihm half, die Moto 3 zu gewinnen.