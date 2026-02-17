Anthony Joshuas Autounfall veranlasste Tyson Fury, zum Boxen zurückzukehren: "Morgen ist ein Rätsel, wir müssen für heute leben"

HQ

Tyson Fury hat enthüllt, dass der Unfall, den Anthony Joshua am 29. Dezember 2025 in Nigeria erlitten und bei dem zwei von Joshuas engsten Freunden ums Leben kamen, ihn zu einem Comeback im Boxen veranlasste.

In einem Presseinterview vor seinem Boxkampf gegen Arslanbek Makhmudov im April, das im Tottenham Hotspur Stadion in London stattfinden und auf Netflix ausgestrahlt wird, sagte Fury, dass "Der größte Wendepunkt in diesem Comeback für mich war die Tragödie, die mit Anthony Joshua geschah."

"Ich war zu Weihnachten mit meiner Familie in Thailand im Urlaub... Jederzeit kann alles passieren, und du solltest es niemals auf morgen, oder das nächste Jahr oder nächste Woche verschieben, denn morgen ist niemandem versprochen."

"Morgen ist ein Rätsel, wir müssen für heute leben. Und ich habe für diesen Tag gelebt, ich habe mich da oben entschieden, dass ich zum Boxen zurückkehren werde. Es ist etwas, das ich liebe, für das ich brenne und in das ich schon immer geliebt habe. Es gibt kein Morgen, auf das man es verschieben kann, deshalb bin ich heute für diesen großen Kampf zurück."

Tyson Fury denkt nicht an einen möglichen Kampf mit Joshua

Es wird gemunkelt, dass Fury ein Rückkampf gegen Joshua antreten wird, doch aufgrund des Unfalls, bei dem Joshua leichte Verletzungen erlitt, ist unklar, ob er zum Boxen zurückkehren wird. Joshua ist jedoch wieder ins Training zurückgekehrt, etwas, das er als "mentale Krafttherapie" betrachtet.

"Was mit AJ passiert ist, ist eine schreckliche Tragödie, und ich wünsche ihm nur das Beste. Wenn er sich entscheidet, weiter zu boxen, dann viel Glück für ihn. Und wenn er sich entscheidet, mit dem Boxen aufzuhören, umso mehr Glück für ihn. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, dass ich gegen ihn kämpfen will, ich muss einfach gegen den Mann vor mir kämpfen", sagte Fury.