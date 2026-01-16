Anthony Joshua ist nach dem Autounfall wieder im Training

HQ

Anthony Joshua ist weniger als drei Wochen nach dem Autounfall in Nigeria, bei dem zwei seiner engen Freunde und Teammitglieder ums Leben kamen, ins Fitnessstudio zurückgekehrt. Der ehemalige Weltmeister im Schwergewicht, 36, erlitt bei dem Unfall am 29. Dezember nur leichte Verletzungen, beschrieb die emotionale Belastung jedoch als erheblich.

Der Unfall in der Nähe von Lagos forderte das Leben seiner Kraft- und Konditionstrainerin Sina Ghami und seines Trainers Latif "Latz" Ayodele. Joshua fuhr im selben Fahrzeug, als es mit einem stationären Lastwagen kollidierte. Neunzehn Tage später teilte er ein kurzes Video auf Snapchat, in dem er sich beim Training zeigte, mit der Bildunterschrift "Mental Strength Therapy".

Anthony Joshua // Shutterstock

Joshua hatte den YouTuber und späteren Boxer Jake Paul nur zehn Tage vor dem Unfall in Miami besiegt, während eines Urlaubs in Nigeria. In einer Instagram-Hommage letzte Woche schrieb er bewegend über Ghami und Ayodele und sagte, er habe erst ganz erkannt, wie besonders sie seien, als sie verschwunden waren.

Sein Promoter Eddie Hearn sagte, es gebe keine Eile, dass Joshua sich über seine Boxzukunft entscheiden müsse. Im Gespräch mit Sky Sports (über BBC) betonte Hearn, dass Joshua Zeit brauche, um sich körperlich und emotional zu erholen, und fügte hinzu, dass jede Entscheidung über eine Rückkehr in den Ring erst kommen werde, wenn Joshua selbst bereit sei...