Warum wird Spanien die größte Enttäuschung bei der EuroBasket 2025 sein?

Spanien wird seinen Titel von der EuroBasket 2022 ab nächster Woche bei der EuroBasket 2025 verteidigen. Sie spielen in Zypern, einem der vier Gastgeberländer, und debütieren am Donnerstag, 28. August, gegen Georgien. Mit sechs Mannschaften in jeder Gruppe und vier Mannschaften, die ins Achtelfinale einziehen, wird erwartet, dass sie in die K.o.-Phase einziehen werden. Allerdings glaubt fast niemand, dass sie dieses Jahr gewinnen werden...

Gestern veröffentlichte die FIBA eine Umfrage unter akkreditierten Medien auf der EuroBasket, in der gefragt wurde, wer ihrer Meinung nach in diesem Jahr gewinnen wird. Eine überwältigende Mehrheit, 73,1 Prozent, setzte auf Serbien, gefolgt von Deutschland mit 10 Prozent.

Spanien gehört zumindest zu den einzigen sechs Ländern, die genügend Stimmen erhielten, um über 1% zu kommen... aber nur 1,5 Prozent der Reporter glauben, dass Spanien Chancen auf einen Sieg hat. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 13,8 % liegen sie auch an sechster Stelle unter den elf Nationen, die beim Erreichen des Podiums in Betracht gezogen werden, aber die einzige Kategorie, in der sie führen, ist "Welche Mannschaft wird die größte Enttäuschung sein", wobei 26,9 % der Reporter glauben, dass es "The Family" sein wird, wie sie in Spanien genannt werden, gefolgt von Griechenland. 15.4%.

Warum so viele Menschen Spanien aus der EuroBasket 2025 ausschließen

Dies ist nicht die einzige offizielle Quelle der FIBA, die glaubt, dass Spanien untergehen wird: Es ertrinkt in der FIBA-eigenen "Power-Rangliste" und fällt vom achten Platz der Rangliste vor zwei Wochen auf den elften Platz in dieser Woche.

"Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Frankreich und einer Reihe von bemerkenswerten Ausfällen in der Aufstellung mussten wir es einfach tun [Spanien aus den Top 10 verdrängen]. Tut mir Leid. Aber wir mussten", sagte Igor Curkovic von der FIBA.

Spanien hat in den Freundschaftsspielen keine gute Leistung gezeigt und am vergangenen Samstag mit 78:73 in Frankreich verloren, als sie zwischenzeitlich mit 16 Punkten Vorsprung gewannen. Sie hatten eine alarmierende Reihe von Verletzungen, wie Eli Ndiaye, Alberto Abalde, aber auch Ausfälle wie Sergio Llull, Álex Abrines, Usman Garuba und Lorenzo Brown, wobei die beiden letzteren aus persönlichen Gründen absagten. Und vier Spieler, Alberto Díaz, Santi Aldama, Darío Brizuela und Mario Saint-Supéry, haben körperliche Probleme.

Ab 2022 bleiben Alberto Díaz, Willy und Juancho Hernangómez, López-Arostegui, Joel Parra, Darío Brizuela und Jaime Pradilla übrig. Es ist schwer, Spanien vor jedem europäischen Turnier auszuklammern, aber da viele der Spieler von 2022 weg sind und seitdem keinen weiteren Erfolg mehr erzielt haben (bei der WM 2023 verloren, ohne das Viertelfinale zu erreichen, und bei Paris 2024 in der Gruppenphase verloren), glauben nur wenige, dass sie sich so schnell erholen können.