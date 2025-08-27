EuroBasket 2025: Eröffnungsspiele vom 27. bis 28. August und wo man sie sehen kann
Verpassen Sie nicht die Action der ersten beiden Tage der EuroBasket 2025, wenn alle 24 Teams am Mittwoch und Donnerstag spielen.
Heute ist es soweit: Die EuroBasket 2025 beginnt offiziell am Mittwoch, den 28. August, mit den ersten Spielen der Gruppen A und B in Lettland und Finnland. Heute debütiert der große Favorit Serbien neben elf weiteren Nationen, darunter Portugal, Deutschland, Finnland und Großbritannien.
Am darauffolgenden Tag debütieren die 12 Mannschaften der Gruppen C und D, darunter Spanien, Frankreich, Italien oder Slowenien. In der Gruppenphase gibt es fünf Spieltage, wobei die besten vier aus jeder Sechsergruppe ins Achtelfinale einziehen. Aber das wird nicht vor dem 6. September passieren.
Sehen Sie sich alle 12 Spiele der ersten beiden Tage der EuroBasket 2025 an, mit Zeiten in MESZ (eine Stunde weniger in Großbritannien).
Mittwoch, 27. August
- Großbritannien - Litauen: 12:30 Uhr
- Tschechien vs. Portugal: 13:45 Uhr
- Montenegro - Deutschland: 15:30 Uhr
- Lettland - Türkei: 17:00 Uhr
- Schweden vs. Finnland: 19:30 Uhr
- Serbien vs. Estland: 20:15 Uhr
Donnerstag, 28. August
- Georgien - Spanien: 14:00 Uhr
- Israel vs. Island: 14:00 Uhr
- Belgien vs. Frankreich: 17:00 Uhr
- Bosnien und Herzegowina - Zypern: 17:15 Uhr
- Griechenland vs. Italien: 20:30 Uhr
- Slowenien - Polen: 20:30 Uhr
So sehen Sie die EuroBasket 2025 live
Je nach Land finden Sie die EuroBasket 2025 auf verschiedenen Kanälen, einige frei empfangbar und andere kostenpflichtig. Hier ist eine Liste, wo Sie die EuroBasket 2025 sehen können, die bis zum 14. September läuft.
- Belgien: VOOsport, RTL Club, Canvas
- Bosnien und Herzegowina: EON
- Zypern: ALPHA CYPRUS
- Tschechien: CT sport
- Spanien: Teledeportation
- Estland: TV3 TV6
- Finnland:Nelonen Ruutu
- Frankreich: TMC
- Georgien: Georgischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk
- Deutschland: Magentasport Basketball, RTL
- Griechenland: ERTFLIX, NOVASPORTS
- Island: RUV - Isländischer Nationaler Rundfunk
- Italien: DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia
- Lettland: Go3
- Litauen: TV3 Litauen
- Montenegro: RTCG 2
- Polen: TVP SPORT, RTP2
- Slowenien: Šport TV, EON
- Serbien: Radio Television of Serbia (RTS), Arenasport
- Schweden: SVT1
- Türkiye: S SPORT, TRT SPOR