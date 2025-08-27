EuroBasket 2025: Eröffnungsspiele vom 27. bis 28. August und wo man sie sehen kann

HQ

Heute ist es soweit: Die EuroBasket 2025 beginnt offiziell am Mittwoch, den 28. August, mit den ersten Spielen der Gruppen A und B in Lettland und Finnland. Heute debütiert der große Favorit Serbien neben elf weiteren Nationen, darunter Portugal, Deutschland, Finnland und Großbritannien.

Am darauffolgenden Tag debütieren die 12 Mannschaften der Gruppen C und D, darunter Spanien, Frankreich, Italien oder Slowenien. In der Gruppenphase gibt es fünf Spieltage, wobei die besten vier aus jeder Sechsergruppe ins Achtelfinale einziehen. Aber das wird nicht vor dem 6. September passieren.

Sehen Sie sich alle 12 Spiele der ersten beiden Tage der EuroBasket 2025 an, mit Zeiten in MESZ (eine Stunde weniger in Großbritannien).

Mittwoch, 27. August



Großbritannien - Litauen: 12:30 Uhr



Tschechien vs. Portugal: 13:45 Uhr



Montenegro - Deutschland: 15:30 Uhr



Lettland - Türkei: 17:00 Uhr



Schweden vs. Finnland: 19:30 Uhr



Serbien vs. Estland: 20:15 Uhr



Donnerstag, 28. August



Georgien - Spanien: 14:00 Uhr



Israel vs. Island: 14:00 Uhr



Belgien vs. Frankreich: 17:00 Uhr



Bosnien und Herzegowina - Zypern: 17:15 Uhr



Griechenland vs. Italien: 20:30 Uhr



Slowenien - Polen: 20:30 Uhr



So sehen Sie die EuroBasket 2025 live

Je nach Land finden Sie die EuroBasket 2025 auf verschiedenen Kanälen, einige frei empfangbar und andere kostenpflichtig. Hier ist eine Liste, wo Sie die EuroBasket 2025 sehen können, die bis zum 14. September läuft.



Belgien: VOOsport, RTL Club, Canvas



Bosnien und Herzegowina: EON



Zypern: ALPHA CYPRUS



Tschechien: CT sport



Spanien: Teledeportation



Estland: TV3 TV6



Finnland:Nelonen Ruutu



Frankreich: TMC



Georgien: Georgischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk



Deutschland: Magentasport Basketball, RTL



Griechenland: ERTFLIX, NOVASPORTS



Island: RUV - Isländischer Nationaler Rundfunk



Italien: DAZN ITALY, RAISPORT, Sky Italia



Lettland: Go3



Litauen: TV3 Litauen



Montenegro: RTCG 2



Polen: TVP SPORT, RTP2



Slowenien: Šport TV, EON



Serbien: Radio Television of Serbia (RTS), Arenasport



Schweden: SVT1



Türkiye: S SPORT, TRT SPOR

