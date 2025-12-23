AFCON-Organisatoren in Marokko erlauben es Menschen, nahezu leere Stadien kostenlos zu betreten

HQ

Der Afrika-Cup scheint in Marokko keine großen Zuschauermengen anzuziehen, zumindest nicht während der laufenden Gruppenphase. RMC Sport berichtet, dass das Spiel zwischen Ägypten und Simbabwe am Montagabend in einem praktisch leeren Adrar-Stadion in Agadir stattfand, mit nur wenigen Hundert Zuschauern.

Die Zahl der Zuschauer stieg im Verlauf des Spiels... aber nur, weil die Organisatoren die Tore öffneten und den Menschen den kostenlosen Zutritt erlaubten. Schätzungen zufolge füllten mehr als 30.000 Zuschauer das Stadion in 15 Minuten und sahen zu, wie Ägypten mit Toren von Omar Marmoush (von Manchester City) und einem Siegtreffer in der Nachspielzeit von Mohamed Salah (zumindest vorerst von Liverpool) einen Rückstand aufholte.

Videos, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, sowie Luftaufnahmen des Stadions zeigen, wie leer es war und wie Tausende von Menschen dorthin gingen, obwohl sie wussten, dass die Türen offen waren. Laut RMC ist dies auch in anderen Spielen passiert, die größtenteils leer sind, mit Ausnahme derjenigen gegen das Gastgeberland Marokko.

Was halten Sie von der Entscheidung, die Tore zu öffnen und den Menschen den kostenlosen Zutritt zum Fußballspiel zu erlauben? Wir fürchten, dass es für die WM nächsten Sommer undenkbar wäre...